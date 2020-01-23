《談國論企－黎偉成》消費品零售穩快增強力支持經濟

《談國論企》中國的社會消費品零售總額於２０１９年１２月份甚至全年皆保持相對穩快增

長，主要受惠於國家的以供給側改革為主的經濟政策支持，而城鎮與農村居民收入和支出穩增，

失業情況處可控及預期的範圍，有利消費零售市場繼續良性的發展。中國堅持主權、內政原則與

美國達成第一階段經貿協議，使美方對華單邊所掀貿戰有所降溫，同樣使國民經濟保持穩中有進

的成長。



＊實物商品網上零售高增長日用品需求殷＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０１９年全年所達的

４１﹒１６萬億元，同比增長８％，無疑較２０１８年所增的９％低１個百分點，但這是在美國

對華單方所掀貿戰逾一年半的壓力底下的持續性穩快增長，實在相當難得，當然有利於整體國民

經濟在內需相對強力的支持降低持別是以美國為主的外來壓力。尤其需要留意的，是社會消費品

零售總額增長有所放緩，在一定程度受到汽車銷情欠理想之困，並可見之於：扣除汽車以外的消

費品零售總額於２０１９年１２月份達３﹒４３４９萬億元，同比增長８﹒９％，較是月份整體

額度３﹒８７７７萬億元的８％升幅高０﹒９個百分點；而汽車於２０１９年１２月份達

４４２８億元僅增１﹒８％，已是比上年同期回落８﹒５％有所回穩。

從社會消費品零售總額中不同主項分析，惹人注目的當然是（一）商品零售，於２０１９年

全年達３６﹒４９萬億元所上升的７﹒９％，相對於２０１８年升１０﹒２％少增２﹒３個百分

點，很主要受到（１）石油及製品零售的影響，總額２萬億元同比增長１﹒２％，較上年所增的

１３﹒３％少增凡１２﹒１個百分點，乃受惠於石油價格回落所致，當然為良性的現象；和（２

）糧油、食品類的零售額１３﹒８５萬億元同比增長３﹒７％，相對於２０１８的９％少增５﹒

３個百分點，有利改善民生。

至於（３）日用品去年全年累計６１１１億元的１３﹒９％升幅，略為高於２０１８年的

１３﹒７％，亦佳，而此項可列為日用之所需，非貴重物品，而（４）金銀珠寶去年銷額

２６０６億元同比僅增０﹒４％，較２０１８年所升７﹒４％少增７個百分點，因黃金價格期內

徐徐上升之所以然。

再看（二）實物商品網上零售情況，所涉額度於２０１９年全年累計８﹒５２３９萬億元，

同比增長１９﹒５％，即使較上年所增之２５﹒４％少增５﹒９個百分點，此之為高增長基礎底

下的高增長，更於整體社會消費品零售總額的佔比２０﹒７％，相對於２０１８年之數高２﹒３

個百分點，成為推動消費零售的一個十分重要的組成部分和支持力量。



＊居民就業穩開支增有利零售挺經濟＊



俏看社會消費品零售的前景，因（三）全國居民的收入與支出，保持相對穩快增長，和就業

情況穩好：（Ｉ）全國居民人均可支配收入於２０１９年為３﹒０７３３萬元，同比增長

８﹒９％，高於２０１８年的８﹒７％升幅約０﹒２個百分點，其中（ｉ）城鎮居民人均可支配

收入４﹒２３５９萬元同比增長７﹒９％，較上年多增０﹒１個百分點；（ｉｉ）農村居民

１﹒６萬元升９﹒６％，更是多增０﹒８個百分點，而此二項之增幅，高於國內生產總值ＧＤＰ

所增的６﹒１％要高，當有良性的啟示也。

加上（ＩＩ）全年城鎮新就業於２０１９年增加１３５２萬人，為連續７年超過１３００萬

人之數，和相當於政府預期可增１１００萬人之數達１２２﹒９％，和調查失業率於２０１９年

１２月底時達５﹒２％，全年處５％至５﹒３％，低於指標的５﹒５％。

由是就業穩快增長，居民收入及支持更強烈，社會消費品零售於新的一年仍會保持良性的發

展，支持經濟繼續穩中有進成長。

＊小啟：本人稍休，要到農曆新年再表見。預祝一眾身心健康！



《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

