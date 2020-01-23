《異動股》賭股全面回吐，金沙、銀娛跌近３％，美高梅挫約４％

《經濟通通訊社２３日專訊》金沙中國（０１９２８）現價跌２﹒５％，報４０﹒９元；成

交約２６４萬股，涉資１﹒０８億元。

澳門昨日（２２日）出現首宗確診肺炎個案，惟賭股今日才有反映情況，金沙、美高梅

（０２２８２）跌幅顯著。大行瑞信昨日發表研究報告指，澳門去年第四季賭收按季上升２％，

但按年計下跌８％，主要由於國家主席習近平訪問澳門期間實行交通管制，並指武漢肺炎爆發至

今為止沒有帶來影響，不過直到局面得到控制之前，相信仍會是短期風險。

現時，恆生指數報２８０４３點，跌２９７點或跌１﹒０５％，主板成交７６﹒６０億元。

國企指數報１１０３１點，跌１４３點或跌１﹒２８％。

上證綜合指數報３０３４點，跌２５點或跌０﹒８５％，成交２３３﹒９１億元人民幣。

深證成份指數報１０９７４點，跌９７點或跌０﹒８８％，成交３４１﹒３１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ４０﹒９０元 跌２﹒５０％

銀河娛樂（０００２７） ５６﹒１０元 跌２﹒６０％

新濠國際（００２００） １８﹒９４元 跌３﹒４７％

澳博控股（００８８０） ９﹒２７元 跌３﹒２４％

永利澳門（０１１２８） １８﹒２６元 跌２﹒４６％

美高梅中國（０２２８２） １２﹒５２元 跌３﹒９９％

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