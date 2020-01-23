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即市新聞

23/01/2020 09:37

《異動股》賭股全面回吐，金沙、銀娛跌近３％，美高梅挫約４％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》金沙中國（０１９２８）現價跌２﹒５％，報４０﹒９元；成
交約２６４萬股，涉資１﹒０８億元。
　　澳門昨日（２２日）出現首宗確診肺炎個案，惟賭股今日才有反映情況，金沙、美高梅
（０２２８２）跌幅顯著。大行瑞信昨日發表研究報告指，澳門去年第四季賭收按季上升２％，
但按年計下跌８％，主要由於國家主席習近平訪問澳門期間實行交通管制，並指武漢肺炎爆發至
今為止沒有帶來影響，不過直到局面得到控制之前，相信仍會是短期風險。
　　現時，恆生指數報２８０４３點，跌２９７點或跌１﹒０５％，主板成交７６﹒６０億元。
國企指數報１１０３１點，跌１４３點或跌１﹒２８％。
　　上證綜合指數報３０３４點，跌２５點或跌０﹒８５％，成交２３３﹒９１億元人民幣。
　　深證成份指數報１０９７４點，跌９７點或跌０﹒８８％，成交３４１﹒３１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　４０﹒９０元　　　跌２﹒５０％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５６﹒１０元　　　跌２﹒６０％
　　新濠國際（００２００）　　１８﹒９４元　　　跌３﹒４７％
　　澳博控股（００８８０）　　　９﹒２７元　　　跌３﹒２４％
　　永利澳門（０１１２８）　　１８﹒２６元　　　跌２﹒４６％
　　美高梅中國（０２２８２）　１２﹒５２元　　　跌３﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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