《異動股》希瑪眼科跌近３％，傳肺炎患者往旗下診所求醫

《經濟通通訊社２３日專訊》希瑪眼科（０３３０９）現價跌２﹒９％，報５﹒０２元；成

交約１４３萬股，涉資７２１萬元。

網上流傳多張照片，由多個衛生署人員護送患者離開，消息指是一家來自武漢的家庭，前往

中環中建大廈的私家診所求醫，有傳該診所是希瑪眼科旗下診所。希瑪眼科主席林順潮醫生回復

傳媒表示，今日有一家三口到旗下眼科診所求診，在量度體溫時有一人「擲界」，為安全起見已

即時通知衛生署，目前診所今明兩日暫停營業，到農曆年後才重開。

現時，恆生指數報２７８４０點，跌５００點或跌１﹒７７％，主板成交１１０５﹒０５億

元。國企指數報１０９２０點，跌２５４點或跌２﹒２７％。

上證綜合指數報２９７６點，跌８４點或跌２﹒７５％，成交３２７４﹒９０億元人民幣。

深證成份指數報１０６８１點，跌３９０點或跌３﹒５２％，成交４８１５﹒４８億元人民

幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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希瑪眼科（０３３０９） ５﹒０２元 跌２﹒９０％

石藥集團（０１０９３） １８﹒８６元 跌３﹒１８％

國藥控股（０１０９９） ２７﹒５０元 跌１﹒６１％

中生製藥（０１１７７） １１﹒５０元 跌５﹒１２％

平安好醫生（０１８３３） ７１﹒３５元 跌４﹒６１％

藥明生物（０２２６９） １０１﹒６０元 跌２﹒７８％

華潤醫藥（０３３２０） ７﹒７６元 升０﹒７８％

翰森製藥（０３６９２） ２６﹒９５元 跌３﹒７５％

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（ｕｌ）

