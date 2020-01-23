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即市新聞

23/01/2020 15:58

《異動股》希瑪眼科跌近３％，傳肺炎患者往旗下診所求醫

　　《經濟通通訊社２３日專訊》希瑪眼科（０３３０９）現價跌２﹒９％，報５﹒０２元；成
交約１４３萬股，涉資７２１萬元。
　　網上流傳多張照片，由多個衛生署人員護送患者離開，消息指是一家來自武漢的家庭，前往
中環中建大廈的私家診所求醫，有傳該診所是希瑪眼科旗下診所。希瑪眼科主席林順潮醫生回復
傳媒表示，今日有一家三口到旗下眼科診所求診，在量度體溫時有一人「擲界」，為安全起見已
即時通知衛生署，目前診所今明兩日暫停營業，到農曆年後才重開。
　　現時，恆生指數報２７８４０點，跌５００點或跌１﹒７７％，主板成交１１０５﹒０５億
元。國企指數報１０９２０點，跌２５４點或跌２﹒２７％。
　　上證綜合指數報２９７６點，跌８４點或跌２﹒７５％，成交３２７４﹒９０億元人民幣。
　　深證成份指數報１０６８１點，跌３９０點或跌３﹒５２％，成交４８１５﹒４８億元人民
幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　希瑪眼科（０３３０９）　　　５﹒０２元　　　跌２﹒９０％
　　石藥集團（０１０９３）　　１８﹒８６元　　　跌３﹒１８％
　　國藥控股（０１０９９）　　２７﹒５０元　　　跌１﹒６１％
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒５０元　　　跌５﹒１２％
　　平安好醫生（０１８３３）　７１﹒３５元　　　跌４﹒６１％
　　藥明生物（０２２６９）　１０１﹒６０元　　　跌２﹒７８％
　　華潤醫藥（０３３２０）　　　７﹒７６元　　　升０﹒７８％
　　翰森製藥（０３６９２）　　２６﹒９５元　　　跌３﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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