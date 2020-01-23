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即市新聞

23/01/2020 14:46

【駐京專電】銀保監：力爭２０２５年商業健康保險規模超２萬億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》銀保監等１３部門聯合發布了《關於促進
社會服務領域商業保險發展的意見》。《意見》明確，要促進社會服務領域商業保險發展，提高
相關領域風險保障水平，增加長期資金供給，重點做好以下５個方面工作：
　　一是完善健康保險產品和服務。鼓勵保險機構適應消費者需求，提供綜合性健康保險產品和
服務。力爭到２０２５年，商業健康保險市場規模超過２萬億元（人民幣﹒下同）。完善保險機
構承辦大病保險運行及監管機制。加快發展商業長期護理保險。推動健康保險與健康管理融合發
展。
　　二是強化商業養老保險保障功能。積極發展多樣化商業養老年金保險、個人帳戶式商業養老
保險。在安全審慎的基礎上，拓寬商業養老保險資金運用範圍。力爭到２０２５年，為參保人積
累不低於６萬億元養老保險責任準備金。發揮保障功能，提升６０歲及以上老年人保障水平。優
化老年人住房反向抵押養老保險支持政策，完善公證賦予合同強制執行效力、公證機構擔任遺產
管理人等制度。促進養老服務產業發展。
　　三是大力發展教育、育幼、家政、文化、旅遊、體育等領域商業保險，積極開發專屬保險產
品。鼓勵地方政府及有關部門更多運用保險機制加強和改進社會治理。
　　四是支持保險資金投資健康、養老等社會服務領域。發揮保險資金期限長、穩定性強等優勢
，為社會服務領域提供更多長期股本融資，降低融資成本，更好服務創新創業及民營、中小微企
業發展。
　　五是完善保險市場體系。鼓勵商業保險機構在風險可控前提下，適度提高定期壽險產品定價
利率。強化保險市場行為監管，保護保險消費者合法權益。加快推進保險市場對外開放，完善配
套政策。

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