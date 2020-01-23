【駐京專電】易綱：加快推動金融領域重大法律法規制定工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》人行召開依法行政工作領導小組２０２０

年度第一次會議，易綱指出，完善立法體制機制，增強規則透明度和公信力，加快推動金融領域

重大法律法規的制定工作，不斷完善審慎監管基本制度和人民銀行履職制度體系。深化執法機制

改革，加強執法統籌，突出「風險為本」和「法人監管」，杜絕「多頭檢查、重復檢查」，不斷

提高執法效能，確保金融風險早防範、早發現、早處置。

