  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/01/2020 15:58

【武漢肺炎】北京取消原定年初一舉辦的龍潭、地壇廟會

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》武漢新型肺炎疫情擴大，為了減沙人口往
來流動，北京也宣布了相應措施。北京市東城區城管委公布，東城區原定１月２５日（初一）舉
辦的龍潭、地壇廟會全部取消。

＊清華北大明起暫停校園參觀＊

　　清華大學發布《暫停校園參觀的通知》。根據上級防控新型冠狀病毒工作相關精神，自２４
日起暫停校園參觀。北京大學也發布通知，自２４日起暫停校園參觀。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道23/01/2020
【豬年收官】武漢封城惹恐慌 滬指暴挫2.8% 豬年累升14%
生財有道23/01/2020
【武漢肺炎】本港第二宗高度懷疑個案 男病人曾入住沙田帝逸酒店
樂天金匯23/01/2020
美元下行風險有所增加，美元指數今年或已見頂？
FOCUS23/01/2020
【FOCUS】經濟「開門紅」恐因新型肺炎落空 央媽留力寬鬆
中國故事23/01/2020
【京城近觀】打響抗疫防衛戰!
生財有道23/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：疫情對港股影響短暫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金