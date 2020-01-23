【武漢肺炎】北京取消原定年初一舉辦的龍潭、地壇廟會

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》武漢新型肺炎疫情擴大，為了減沙人口往

來流動，北京也宣布了相應措施。北京市東城區城管委公布，東城區原定１月２５日（初一）舉

辦的龍潭、地壇廟會全部取消。



＊清華北大明起暫停校園參觀＊



清華大學發布《暫停校園參觀的通知》。根據上級防控新型冠狀病毒工作相關精神，自２４

日起暫停校園參觀。北京大學也發布通知，自２４日起暫停校園參觀。

