【武漢肺炎】上海開往湖北省際班車全部停班、省際包車全部停運

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市道路運輸局宣布武漢肺炎疫情傳播
防範有關措施：即時起，上海開往湖北省各地省際班車全部予以停班、省際包車全部停運；上海
市所有班線車輛嚴格按照規定站點停靠，嚴禁站外上下客；同時，實施進出站旅客體溫測量工作
，各省際客運站要在每天１５：００前填寫疫情防控工作日報表發送省際客運站；做好每日車輛
及客運站的消毒和清潔工作等。
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