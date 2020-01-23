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23/01/2020 16:11

【武漢肺炎】上海市場監管局：禁止大量囤積防疫商品

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市場監管局表示，受近期新型冠狀病
毒肺炎疫情影響，部分與疫情防治相關的口罩等商品出現價格明顯上漲、售罄缺貨等情況。為此
上海市市場監管局發布告誡函，禁止相關經營者捏造、散布漲價信息；大量囤積商品推動價格過
快、過高上漲；相互串通，操縱市場價格等不正當價格行為。相關行為一經發現，市場監管部門
處以最高５００萬元人民幣罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，或者由市場監管部門吊銷營業執
照。

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