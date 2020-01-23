《午市前瞻》武漢肺炎擴散港股續借勢調整，料２７８００有支持

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股走勢不一，納指及標指盤中創新高，惟道指倒跌９點

，而市場憂慮武漢疫症蔓延，港股今早低開２３１點報２８１０９。除了澳門確診了第２宗武漢

肺炎病例，香港亦初步懷疑有第二宗感染個案，而今天將有確診結果。衛生防護中心總監表示當

局正檢視擴大檢疫範圍至高鐵，市場擔心疫情將在本港擴展，港股跌幅擴大至２７８４２挫

４９８點，最終半日收報２７８７２點，跌４６８點或跌１﹒６５％，主板成交５７４﹒３６億

元。國企指數報１０９４２點，跌２３１點或跌２﹒０８％。

內地Ａ股亦走低，上證綜合指數報３０１６點，跌４４點或跌１﹒４６％，成交

１６７０﹒４１億元人民幣。深證成份指數報１０８６６點，跌２０５點或跌１﹒８６％，成交

２５５５﹒４５億元人民幣。



＊醫藥股個別走勢，中生製藥挫半成最差藍籌＊



武漢疫情擴大，醫療藥業股個別走，中生製藥（０１１７７）急跌５﹒１２％，報１１﹒５

元；暫為半日表現最差藍籌及國指股；東陽光藥（０１５５８）挫３﹒２５％，報４９﹒１元；

石藥集團（０１０９３）跌３﹒２９％，報１８﹒８４元；國藥（０１０９９）軟１﹒０７％，

報２７﹒６５元；惟阿里健康（００２４１）漲１﹒７２％，報１０﹒６６元創四年半高；平安

好醫生（０１８３３）回吐５﹒７５％，報７０﹒５元。

澳門昨日（２２日）出現首宗確診肺炎個案，賭股顯著回吐，金沙（０１９２８）跌

３﹒９３％，報４０﹒３元；美高梅（０２２８２）挫４﹒７５％，報１２﹒４２元；銀娛（０

００２７）跌３﹒４７％，報５５﹒６元；新濠（００２００）急跌４﹒９９％，報

１８﹒６４元；永利澳門（０１１２８）急挫３﹒３１％，報１８﹒１元。

市場擔憂病毒的爆發可能對石油需求減少，油價下挫，油股亦跟跌。中海油（００８８３）

挫３﹒１５％，報１２﹒９２元；中石油（００８５７）跌２﹒３６％，報３﹒７３元；中石化

（００３８６）軟１﹒５３％，報４﹒５元；中海油服（０２８８３）滑２﹒２５％，

報１２﹒１４元。



＊新經濟股全線回吐，騰訊遭減持下跌近２％＊



５Ｇ股個別發展，京信通信（０２３４２）漲３﹒０８％，報３﹒０１元；中通服

（００５５２）挫３﹒９５％，報５﹒８３元；中興通訊（００７６３）跌３﹒０９％，報

２８﹒２５元；中國鐵塔（００７８８）滑２﹒７８％，報１﹒７５元；中國聯通（００７６２

）遭瑞信微降目標價，半日急挫３﹒７８％，報６﹒８７元。

新經濟股全面回吐，除了平安好醫生回吐外，同程藝龍（００７８０）走低２﹒９５％，報

１１﹒２元；美團點評（０３６９０）瀉７﹒１１％，報１００﹒６元；阿里巴巴

（０９９８８）跌２﹒０１％，報２１４元；眾安在綫（０６０６０）挫４﹒７％，報２８﹒４

元。小米（０１８１０）回吐６﹒０４％，報１３﹒０６元。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒６７％，報５８﹒９元；港交所（００３８８）跌

２﹒１８％，報２６９元；騰訊（００７００）南非大股東變相減持，套現約１２９億元，半日

跌１﹒９４％，報３８３﹒４元；中移動（００９４１）軟１﹒７３％，報６８﹒２元；友邦（

０１２９９）無升跌，報８３元；建設銀行（００９３９）滑１﹒２３％，報６﹒４３元。



＊葉尚志：現階段部署吸納騰訊、阿里及美團＊



武漢肺炎疫情漸見嚴重，本港已出現第二宗高度懷疑個案，港股再度急挫。第一上海證券首

席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，目前武漢肺炎疫情未見受控，加上港股於去年１２月

以幾乎未曾調整的姿態上升逾１８００點；再者，他指新年假期臨近投資者普遍趨保守，故大市

繼續借勢調整屬正常現象。他認為，短期港股於１月８日浪底約２７８００點見支持，惟

２８５００點見阻力。他指若肺炎疫情短期受控，港股則有力延續去年９月開始的中期上升趨勢

，或可再次挑戰二萬九關。

近期港股調整幅度較深，葉尚志指現可開始部署吸納具實力兼有力繼續炒作的大型股份，例

如騰訊、阿里巴巴及美團。他表示，肺炎疫情終會完結，而以上股份具基本面支持及非受疫情直

接影響。他建議上述股份可開始分段吸納：騰訊３８０元以下可入，跌穿３６０元止蝕；阿里巴

巴可於２０５元至２１５元之間分段買入，目標價２６０元，跌穿１９０止蝕；美團接近１００

元可買入，目標價１３０元，跌穿９０元止蝕。（ｋｓ、ｆｚ）

