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即市新聞

23/01/2020 17:23

《美元走勢－羅明立》歐央行不再強調續寬鬆，歐元獲強支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒８４　　　１０９﹒５０　　　１０９﹒８２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１００　　　１﹒１０７９　　　１﹒１０９３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１５１　　　１﹒３１１７　　　１﹒３１３５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９６８６　　　０﹒９６６７　　　０﹒９６７７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７４９　　　７﹒７６９１　　　７﹒７７０３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國總統特朗普指歐盟設置了貿易壁壘，所有地方都有關稅，重申美國對歐洲
輸美汽車和零部件有加徵關稅可能。同時他亦批評美聯儲加息是一個大錯誤，導致美元太強，美
聯儲應該將利率降至更低水平。
　　歐洲央行新行長拉加德上任後公布的首份會議紀要顯示歐洲央行對經濟看法相對樂觀，暗示
歐洲央行可能上調經濟預測的樂觀程度。歐洲央行認為經濟已經觸底，歐盟龐大的製造業顯現反
彈的跡象，但仍有理由繼續實施超寬鬆的政策以支持經濟繼續擴張。
　　歐元區１２月ＣＰＩ年率升至１﹒３％，為近５個月最高。通脹率跳升，讓政策制定者覺得
前景正在好轉，歐洲央行可能在周四（２３日）正式啟動２００３年以來的首次政策評估。對歐
元而言，歐洲央行不再強調繼續寬鬆已經是很強的支持，或可支撐歐元上揚１﹒１０５０╱
１﹒１１００仍然是重要支持區。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０８０　　　１﹒１２４０　　　１﹒１０５５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９７０　　　１﹒３１２０　　　１﹒２９００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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