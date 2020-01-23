《經濟通通訊社２３日專訊》澳門特首賀一誠宣布，今早與珠海方面召開聯防會議後，決定
澳門與珠海出入境之間將實施管制，要測量體溫，任何人有發燒症狀，不得離境。
賀一誠稱，已決定取消農曆年慶祝活包括金龍巡遊及花車巡遊等，亦取消煙花匯演，同時亦
已要求不同社團取消浩動，只保留燒炮仗，減少感染風險。
另外，澳門今日傍晚推出保障口罩供應計劃，當局已訂購２０００萬個口罩，強調口罩供應
不會有問題。就坊間流傳衛生局將向澳門居民免費派發口罩的流言，澳門當局澄清，口罩需自費
購買。（ｃｗ）
23/01/2020 14:52
【武漢肺炎】賀一誠：珠澳出入境實施管制，任何人發燒皆不得離境
《經濟通通訊社２３日專訊》澳門特首賀一誠宣布，今早與珠海方面召開聯防會議後，決定
澳門與珠海出入境之間將實施管制，要測量體溫，任何人有發燒症狀，不得離境。
賀一誠稱，已決定取消農曆年慶祝活包括金龍巡遊及花車巡遊等，亦取消煙花匯演，同時亦
已要求不同社團取消浩動，只保留燒炮仗，減少感染風險。
另外，澳門今日傍晚推出保障口罩供應計劃，當局已訂購２０００萬個口罩，強調口罩供應
不會有問題。就坊間流傳衛生局將向澳門居民免費派發口罩的流言，澳門當局澄清，口罩需自費
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