【武漢肺炎】賀一誠：珠澳出入境實施管制，任何人發燒皆不得離境

《經濟通通訊社２３日專訊》澳門特首賀一誠宣布，今早與珠海方面召開聯防會議後，決定

澳門與珠海出入境之間將實施管制，要測量體溫，任何人有發燒症狀，不得離境。

賀一誠稱，已決定取消農曆年慶祝活包括金龍巡遊及花車巡遊等，亦取消煙花匯演，同時亦

已要求不同社團取消浩動，只保留燒炮仗，減少感染風險。

另外，澳門今日傍晚推出保障口罩供應計劃，當局已訂購２０００萬個口罩，強調口罩供應

不會有問題。就坊間流傳衛生局將向澳門居民免費派發口罩的流言，澳門當局澄清，口罩需自費

購買。（ｃｗ）

