【武漢肺炎】保誠推出針對新型冠狀病毒的額外保障及措施

《經濟通通訊社２３日專訊》保誠（０２３７８）公布，今日（２３日）起於全港率先推出

針對新型冠狀病毒特設的額外保障及相關措施。

於１月２３日至４月３０日期間，所有保誠壽險保單的受保人、保誠財險的個人及團體醫療

住院保單的受保人或受保員工及家屬，包括現有客戶及新客戶，若不幸確診新型冠狀病毒而需住

院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，為每日６００港元、長達４５日，無需等候期。

同時，所有於保障期間因確診新型冠狀病毒而需住院，並就醫療計劃作出索償之客戶，將獲

豁免等候期之要求。（ｃｗ）

