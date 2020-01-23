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23/01/2020 11:45

【武漢肺炎】澳門第二宗確診患者情況穩定，４名家人被隔離

　　《經濟通通訊社２３日專訊》澳門確診第２宗武漢肺炎病例，患者是１名６６歲來自武漢的
男子，澳門當局指，男病人目前情況穩定，無發燒或呼吸道感染症狀，亦無氣促，男子的４名家
人被列為密切接觸者，將送入隔離營觀察。
　　另外，澳門將於今日傍晚推出保障口罩供應的計劃，每名持澳門身份證或外勞卡的人士，可
到５０多間指定藥房，以固定價８元澳門元，買１０個口罩，１０日之後才可買第２次，確保每
名居民每日有１個口罩。相信計劃推出後可有效緩和市面搶購口罩的情況，澳門居民毋需恐慌或
急於到藥房搶購。（ｃｌ）

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