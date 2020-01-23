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23/01/2020 16:23

去年外匯基金投資收入２４７２億，為歷來第二高

　　《經濟通通訊社２３日專訊》金管局公布，去年外匯基金錄得２４７２億元投資收入，按年
大升２１﹒７倍，為歷來第二高。當中，債券投資收益１１４４億元，香港股票收益２２１億元
，海外股票收益１００３億元，其他投資收益２３４億元，外匯投資１３０億元。
　　去年支付予財政儲備的款項為２９４億元，支付予政府基金及法定組織的款項為９０億元。
而長期增長組合自２００９年開始至２０１９年９月底的內部回報率年率約為１２﹒４％。
（ｓｋ）

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