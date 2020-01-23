【武漢肺炎】黃加慶：呈報準則不可濫，擔心對醫療系統造成影響

《經濟通通訊社２３日專訊》衛生署及醫院管理局今日上午就第二宗輸入新型冠狀病毒感染

高度懷疑個案舉行簡報會。衛生防護中心總監黃加慶形容已更新的呈報準則在擴闊後已可容納更

多個案，但強調「唔可以濫」，擔心會對香港醫療系統的承載量造成影響。

醫管局質素及安全總監鍾健禮亦表示，不可能永遠零風險，要有合理的風險管理，「唔通我

地每一個每日都去驗一個測試」，形容這並不可能。

他指出，位於麥理浩夫人度假村的隔離營已開始運作，而鯉魚門渡假村的隔離營亦會於稍後

運作。他提醒市民，若要保護眼晴要勤洗雙手。（ｂｎ）

