【企業盈警】萬科海外（０１０３６）料去年純利減少不少於７０％

《經濟通通訊社２３日專訊》萬科海外（０１０３６）公布，截至２０１９年１２月３１日
止年度，預期集團將錄得股東應佔盈利減少不少於７０％，而去年同期則錄得股東應佔盈利約６
﹒７７億元。
去年盈利下跌主要由於應佔一間聯營公司盈利大幅減少，原因為旗下一個物業發展項目的大
部分溢利已於２０１８年向買家移交大部分單位時變現；以及該年度集團投資物業的公允價值收
益大幅減少約１﹒３５億元。（ｂｎ）
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