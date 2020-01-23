【企業盈警】守益控股（２２２７）料去年業績轉盈為虧

《經濟通通訊社２３日專訊》守益控股（０２２２７）預期，截至２０１９年底止年度錄得

虧損不少於３００萬新加坡元，轉盈為虧，而前年同期純利為７０萬新加坡元，主要由於新加坡

建築市場競爭劇烈，新授予項目的毛利率顯著受拖累下跌，加上年內獲授項目的數目遠低於預期

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另外，集團最近獲授予合約總額約１０００萬新加坡元的兩項新項目，該兩項獲授項目已分

別於去年９月及今年１月開工並將自開工日起計２４個月內竣工。（ｊｏ）

