《經濟通通訊社２３日專訊》守益控股（０２２２７）預期，截至２０１９年底止年度錄得
虧損不少於３００萬新加坡元，轉盈為虧，而前年同期純利為７０萬新加坡元，主要由於新加坡
建築市場競爭劇烈，新授予項目的毛利率顯著受拖累下跌，加上年內獲授項目的數目遠低於預期
。
另外，集團最近獲授予合約總額約１０００萬新加坡元的兩項新項目，該兩項獲授項目已分
別於去年９月及今年１月開工並將自開工日起計２４個月內竣工。（ｊｏ）
23/01/2020 18:14
【企業盈警】守益控股（２２２７）料去年業績轉盈為虧
《經濟通通訊社２３日專訊》守益控股（０２２２７）預期，截至２０１９年底止年度錄得
虧損不少於３００萬新加坡元，轉盈為虧，而前年同期純利為７０萬新加坡元，主要由於新加坡
建築市場競爭劇烈，新授予項目的毛利率顯著受拖累下跌，加上年內獲授項目的數目遠低於預期
。
另外，集團最近獲授予合約總額約１０００萬新加坡元的兩項新項目，該兩項獲授項目已分
別於去年９月及今年１月開工並將自開工日起計２４個月內竣工。（ｊｏ）
|生財有道23/01/2020
去年外匯基金投資收入2472億 為歷來第二高
|生財有道23/01/2020
【豬年收官】武漢封城惹恐慌 滬指暴挫2.8% 豬年累升14%
|中國故事23/01/2020
【武漢肺炎】澳門撤農曆新年慶祝活動 限購口罩
|生財有道23/01/2020
【武漢肺炎】本港第二宗高度懷疑個案 男病人曾入住沙田帝逸酒店
|國際動態23/01/2020
【武漢肺炎】肺炎疫情大爆發 各國提升旅遊警示加強邊境檢疫
|樂天金匯23/01/2020
美元下行風險有所增加，美元指數今年或已見頂？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰