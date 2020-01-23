《經濟通通訊社２３日專訊》有傳言希瑪眼科（０３３０９）中環的診所，有來自武漢的疑
似新型冠狀病毒肺炎患者求診。有報道指希瑪眼科主席林順潮醫生表示，今日有一家三口到訪旗
下診所就眼科問題求診，在為其量度體溫時，其中一人的體溫「擲界」，為安全起見，已即時通
知衛生署及為診所進行消毒，診所於今日及明日均會關閉，至農曆年後重開。
林順潮又指，當年沙士在病人的眼睛分泌物亦驗出病毒，故若武漢肺炎的病毒濃度高，不排
除可經眼睛感染。（ｊｏ）
23/01/2020 16:18
【武漢肺炎】疑肺炎患者求診，希瑪：已通知衛生署及為診所消毒
《經濟通通訊社２３日專訊》有傳言希瑪眼科（０３３０９）中環的診所，有來自武漢的疑
似新型冠狀病毒肺炎患者求診。有報道指希瑪眼科主席林順潮醫生表示，今日有一家三口到訪旗
下診所就眼科問題求診，在為其量度體溫時，其中一人的體溫「擲界」，為安全起見，已即時通
知衛生署及為診所進行消毒，診所於今日及明日均會關閉，至農曆年後重開。
林順潮又指，當年沙士在病人的眼睛分泌物亦驗出病毒，故若武漢肺炎的病毒濃度高，不排
除可經眼睛感染。（ｊｏ）
|生財有道23/01/2020
【豬年收官】武漢封城惹恐慌 滬指暴挫2.8% 豬年累升14%
|生財有道23/01/2020
【武漢肺炎】本港第二宗高度懷疑個案 男病人曾入住沙田帝逸酒店
|樂天金匯23/01/2020
美元下行風險有所增加，美元指數今年或已見頂？
|FOCUS23/01/2020
【FOCUS】經濟「開門紅」恐因新型肺炎落空 央媽留力寬鬆
|中國故事23/01/2020
【京城近觀】打響抗疫防衛戰!
|生財有道23/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：疫情對港股影響短暫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰