【武漢肺炎】疑肺炎患者求診，希瑪：已通知衛生署及為診所消毒

《經濟通通訊社２３日專訊》有傳言希瑪眼科（０３３０９）中環的診所，有來自武漢的疑

似新型冠狀病毒肺炎患者求診。有報道指希瑪眼科主席林順潮醫生表示，今日有一家三口到訪旗

下診所就眼科問題求診，在為其量度體溫時，其中一人的體溫「擲界」，為安全起見，已即時通

知衛生署及為診所進行消毒，診所於今日及明日均會關閉，至農曆年後重開。

林順潮又指，當年沙士在病人的眼睛分泌物亦驗出病毒，故若武漢肺炎的病毒濃度高，不排

除可經眼睛感染。（ｊｏ）

