【企業盈警】ＣＬＳＡ（６８７７）料去年業績轉盈為虧

《經濟通通訊社２３日專訊》ＣＬＳＡ Ｐｒｅｍｉｕｍ（０６８７７）預期，截至

２０１９年底止業績將轉盈為虧，並錄得顯著虧損，主要由於集團外部客戶數量銳減，導致來自

於槓桿式外匯交易和其他交易的業務收入下跌，及外匯交易波動率下降使集團客戶在相關年度的

交易量同步減少；各地監管機構，包括澳洲及香港，收緊有關槓桿式外匯交易的法規，導致投資

者在相關年度內，重新調整他們的投資組合；及全球經濟在相關年度同步放緩，影響投資者對槓

桿式外匯和商品的投資態度。（ｊｏ）

