《經濟通通訊社２３日專訊》ＣＬＳＡ Ｐｒｅｍｉｕｍ（０６８７７）預期，截至
２０１９年底止業績將轉盈為虧，並錄得顯著虧損，主要由於集團外部客戶數量銳減，導致來自
於槓桿式外匯交易和其他交易的業務收入下跌，及外匯交易波動率下降使集團客戶在相關年度的
交易量同步減少；各地監管機構，包括澳洲及香港，收緊有關槓桿式外匯交易的法規，導致投資
者在相關年度內，重新調整他們的投資組合；及全球經濟在相關年度同步放緩，影響投資者對槓
桿式外匯和商品的投資態度。（ｊｏ）
23/01/2020 17:13
【企業盈警】ＣＬＳＡ（６８７７）料去年業績轉盈為虧
《經濟通通訊社２３日專訊》ＣＬＳＡ Ｐｒｅｍｉｕｍ（０６８７７）預期，截至
２０１９年底止業績將轉盈為虧，並錄得顯著虧損，主要由於集團外部客戶數量銳減，導致來自
於槓桿式外匯交易和其他交易的業務收入下跌，及外匯交易波動率下降使集團客戶在相關年度的
交易量同步減少；各地監管機構，包括澳洲及香港，收緊有關槓桿式外匯交易的法規，導致投資
者在相關年度內，重新調整他們的投資組合；及全球經濟在相關年度同步放緩，影響投資者對槓
桿式外匯和商品的投資態度。（ｊｏ）
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