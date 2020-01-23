《經濟通通訊社２３日專訊》武漢新型冠狀病毒肺炎持續蔓延，金管局外匯基金投資辦公室
行政總裁李達志表示，當局對事件非常關注。根據過往經驗，事件亦會對金融市場及經濟有一定
影響。
他指，事件對個別公司及股份有一定影響，而過去幾天，港股出現的波動，相信或多或少都
受到事件所影響。不過，具體情況仍要視乎市場發展，現時情況仍未穩定，亦不知疫情的發展及
變化，因此目前要判斷事件對市場的影響仍言之尚早，強調當局將密切留意情況。（ｓｋ）
23/01/2020 17:32
【武漢肺炎】金管局：目前判斷武漢肺炎對市場影響仍言之尚早
《經濟通通訊社２３日專訊》武漢新型冠狀病毒肺炎持續蔓延，金管局外匯基金投資辦公室
行政總裁李達志表示，當局對事件非常關注。根據過往經驗，事件亦會對金融市場及經濟有一定
影響。
他指，事件對個別公司及股份有一定影響，而過去幾天，港股出現的波動，相信或多或少都
受到事件所影響。不過，具體情況仍要視乎市場發展，現時情況仍未穩定，亦不知疫情的發展及
變化，因此目前要判斷事件對市場的影響仍言之尚早，強調當局將密切留意情況。（ｓｋ）
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