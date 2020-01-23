【武漢肺炎】金管局：目前判斷武漢肺炎對市場影響仍言之尚早

《經濟通通訊社２３日專訊》武漢新型冠狀病毒肺炎持續蔓延，金管局外匯基金投資辦公室

行政總裁李達志表示，當局對事件非常關注。根據過往經驗，事件亦會對金融市場及經濟有一定

影響。

他指，事件對個別公司及股份有一定影響，而過去幾天，港股出現的波動，相信或多或少都

受到事件所影響。不過，具體情況仍要視乎市場發展，現時情況仍未穩定，亦不知疫情的發展及

變化，因此目前要判斷事件對市場的影響仍言之尚早，強調當局將密切留意情況。（ｓｋ）

