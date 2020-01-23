《小傳日記》疫情難控恐出事，魚缸逼近牛熊線！

《小傳日記》愈嚟愈多武漢疫症感染個案爆出，搞到人人心慌慌，「孖屐」都好憂慮疫情會

加速蔓延，搞到魚缸今朝低開２３１點報２８１０９。各界對武漢嚴陣以待，除咗武漢自行封城

，香江呢邊都紛紛停哂交通工具出進武漢，令到神州飲食股、旅遊股同航空股都大受打擊。除咗

重災區武漢，馬交已經確診第２宗武漢肺炎病例，香江亦初步懷疑有第二宗感染個案，估計今日

就會知道確診結果。「孖屐」非常擔心疫情將會喺香江度擴散，魚缸一度趴低６３４點報

２７７０６，逼近牛熊線（２７７０５點），最終跌幅收窄報２７９０９，挫４３１點或近２巴

仙，主板成交１１８７﹒０６億銀增加近一成七。國貨指數報１０９５２點，跌２２２點或近

２巴仙。

Ａ場一樣無運行，齊齊向下插。滬指２９７６點，跌８４點或跌超過２巴仙。深指

１０６８１點，跌３９０點或跌近４巴仙，兩市合共成交８０９０﹒３８億銀人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）軟腳半巴仙，報５８﹒９５銀。生發發

（００３８８）趴低２巴仙，報２６９﹒４銀。ＱＱ（００７００）南非大股東變相減持，套現

約１２９億銀，全日唔見逾１％，報３８５﹒６銀。神州移動（００９４１）仆低２巴仙，報

６８銀。ＡＩＡ（０１２９９）下滑２亳子，報８２﹒８元。建行（００９３９）蒸發逾１巴仙

，報６﹒４３元。

另外，恆安（０１０４４）畀大和唱好叫掃貨，埋單即攀升逾１巴仙，報６１﹒２銀，仲係

全場表現最好嘅藍戰士同國貨佬！聯通（００７６２）最新都有獲野村唱好，不過中金唱佢業績

遜預期，全日埋單縮水近６巴仙，報６﹒７４銀，係全場表現最差藍戰士，慘！



＊藥佬向下走股價無得守，內險真慘淡國壽跌得慘＊



神州肺炎打到咁大件事，本來以為藥廠可以受惠，點知幾間大行都話無嘢影響到藥廠，害大

家空歡喜一場，藥佬全部都回哂塘咁，石藥（０１０９３）跌近３巴仙，報１８﹒９２銀。國藥

（０１０９９）挫近２巴仙，報２７﹒５銀。中生製藥（０１１７７）瀉近半成，報１１﹒５６

銀；藥明生物（０２２６９）跌逾２巴仙，報１０２﹒１銀。百濟神州（０６１６０）跌近半巴

仙，報１０１﹒５銀。

肺炎爆起上嚟，醫療開支自然增加，某程度令內地社保負擔沉重咗，內險佬呢期都無咩好面

口，國壽（０２６２８）跌逾３巴仙，報２０﹒６５銀。平保（０２３１８）跪低近３巴仙，報

９４﹒５銀。神州太保（０２６０１）跌近３巴仙，報２８﹒６銀。神州太平（００９６６）潛

近４巴仙，報１８銀。財險（０２３２８）挫逾１巴仙，報９﹒１２銀。



＊馬交都確診濠賭無銀搵，人仔潛得深內房跌獲甘＊



呢兩日大家都好緊張，因為肺炎終於殺到馬交同香江，大家都嚴陣以待，但大行瑞信反而提

升六大賭股評級，呢次真係耐人尋味。銀娛（０００２７）跪低逾３巴仙，報５５﹒６銀。新濠

國際（００２００）跌逾６巴仙，報１８﹒５銀。澳博控股（００８８０）跌近半成，報９﹒１

５銀。永利馬交（０１１２８）挫近３巴仙，報１８﹒１６銀。金沙（０１９２８）潛近３巴仙

，報４０﹒８銀。美高梅（０２２８２）瀉逾半成，報１２﹒３８銀。

在岸人仔呢期真係跌得深啦，四日前仲見到６﹒８４，而家又跌返落去６﹒９２，連帶內房

佬都一齊潛水，今日隨市跌得更應，中海外（００６８８）挫近４巴仙，報２７﹒１５銀。融創

（０１９１８）同樣回吐近４巴仙，報４１﹒２５銀。華潤置地（０１１０９）仆低逾３巴仙，

報３４﹒４５銀。碧桂園（０２００７）跪低３巴仙，報１０﹒９４銀。萬科（０２２０２）唔

見近３巴仙，報２９﹒９銀。「四條三」恆大（０３３３３）挫近３巴仙，報１８﹒９８銀。



＊或受益疫情遊戲笑盈盈，收爐鎖利潤新經濟勢盡＊



當缸友畀武漢疫情搞到慌失失時，大行花旗就出嚟話，神州近期出現嘅新型冠狀病毒比當年

嘅沙士危險性低，雖然旅遊相關及保險佬會有直接影響，但線上遊戲、醫藥佬等反而會受益。一

班遊戲佬隨即逆市彈起，百奧家庭（０２１００）踢高４巴仙，報０﹒７７銀。火岩控股（０１

９０９）漲逾３巴仙，報５﹒１６銀。創夢天地（０１１１９）升近２巴仙，報５﹒３銀。家鄉

互動（０３７９８）升一格報２﹒６７銀。指尖悅動（０６８６０）企穩，報０﹒７１銀。

可能缸友一來怕疫情影響，二來想過年前鎖定利潤，曾經風光一時嘅新經濟佬，今日都跟著

魚缸向下跌。美團點評（０３６９０）趴低超過５巴仙，報１０２﹒６銀，盤中一度失守１００

銀大關。阿里巴巴（０９９８８）唔見２巴仙，報２１３﹒４銀。小米集團（０１８１０）挫逾

４巴仙，報１３﹒２８銀。而神州賀歲片全部撤春節檔，貓眼娛樂（０１８９６）插逾４巴仙，

報１２﹒５２銀。閱文集團（００７７２）跌超過３巴仙，報３４﹒１銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

