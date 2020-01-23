《積金攻略－梁潘月寶》年輕人的積金攻略

《積金攻略》年青人初踏職場，當人事部要求填寫強積金供款表格，可能因為欠缺理財知識

，又或者覺得退休是一件很遙遠的事，而沒有認真考慮如何配置強積金供款。然而，大家要知道

，強積金在成員６５歲或以上才可提取，年輕人距離提取強積金的日子可能長達４０多年，當中

的投資部署直接影響將來的退休儲備。而且，大家的強積金供款每月投入數百至１５００元，一

年都有逾萬元的本金，再加上僱主的供款部分，絕對不可輕率處理。



＊股票基金，捕捉投資增值潛力＊



在選擇強積金基金時，一般來說年青人的風險承受能力較年長者為高，即使短期市況回落，

仍有一大段時間追回虧損，甚至取得可觀回報，因此，他們可採取較為進取的退休投資策略，建

議可將大部分資產投放於股票基金，捕捉投資市場的增值潛力。其實，根據積金局數據，截至

２０１９年９月３０日，自２０００年成立強積金以來，股票基金年率化回報有４﹒５％。而且

，強積金有平均成本效應，中和了股票市場波幅：在單位價格高時，同樣金額購入較少單位；在

單位價格低時，同樣金額則可購入較多單位。無形中已購入基金單位的成本價較為穩定，緩和短

期市場波動對投資的影響，值得大家考慮。

此外，年輕人應該趁經濟負擔較輕時，盡早規劃理財大計，即使金額不大，但可透過「複息

效應」滾存增值。「複息效應」是指投資者的投資本金賺取利息後，利息加在本金上繼續投資，

並且賺取更多利息，產生「滾雪球」的效果，強積金正正就是透過「複息效應」，幫助大家儲下

未來錢的工具。



＊「預設投資策略」，自動調節風險＊



大家要留意，年輕人雖然比較適合投資較高風險的基金，以賺取較高預期回報。不過，高風

險、高回報的投資比例，應隨年紀增長而調低。所以我們要適時檢討投資選項，或者在投資組合

中加入「預設投資策略」基金，因為此類基金具備自動調節風險的設定，隨著成員年齡增長而自

動減少投資於較高風險資產，並相應增加投資於較低風險資產，藉此平衡投資風險。另外，如果

大家有一定經濟基礎，更可考慮參加強積金可扣稅自願性供款，增加退休儲蓄之餘，亦可享有扣

稅優惠。而在強積金供款帳戶內，僱主及僱員都可以作出自願性供款。如果僱員選擇作出自願性

供款，有些僱主亦會作出相應的供款金額，即是僱員供多一點僱主也會供多一點。不過要留意，

僱員在供款帳戶內作出的自願性供款是不可以扣稅的。而僱主的自願性供款部分亦受到歸屬比例

所限制，通常要工作滿某個年期才可在離職時提取全數。

所有成員都應該多些了解僱主提供的強積金計劃及自己的個人帳戶，以便長遠累積更加多退

休儲備。當作出投資選擇後，建議最少每年檢視強積金投資一次，按照自己的人生階段和投資市

況，調整強積金配置組合。理財規劃當然愈早開始愈好，方能利用時間為財富長線增值，實現投

資目標，如果在選擇強積金基金方面仍有疑問，可跟理財顧問一起分析商討，籌劃一個理想的退

休理財方案。《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

