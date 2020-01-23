《宏策俊見－陳俊業》２０２０年８大投資主題之一美國

《宏策俊見》在上期專欄分享的【２０２０年股債樓金將延續升勢】中曾提到，在兩低預期

下（低增長及低通脹），環球央行只有一條路，就是繼續放水，即是金融資產繼續通脹（不是物

價通脹）。因此，筆者預期，在沒有發生經濟衰的背景下，股債樓金將於２０２０年延續

２０１９年的升勢。至於各位可能會想知道，到底有沒有一些特定市場或主題是特別看好呢？

在未來的時間，筆者將向各位讀者分享自已精選的【２０２０年８大投資主題】，而今次，

將先向大家探討的第一個主題是一美國。



＊美國股市在２０１９表現強勁＊



回顧２０１９年全年的表現，美國股市的確繼續成為環球表現最佳的市場之一，其中標普

５００指數升２８﹒９％，納指升幅更大，全年升３５﹒２％。筆者相信美國股市在２０１９年

的強勁表現主要是來自美國的經濟動力穩定以及寬鬆貨幣政策轉向，利好資金流入市場所帶動。



＊美國消費信心仍然強勁＊



踏入２０２０年，美國作為８大投資主題的，我們認為具有以下３大支持因素。首先，美國

的消費信心仍然很強。一直以來，美國的經濟動力來源主要來自內需，而服務業則佔了２０１９

年經濟增長的８成貢獻，簡單說就是消費，故此消費信心數據對反映美國未來的經濟增長很重要

。事實上，美國目前的消費信心指數報１２６﹒５，仍然處於２０００年以來的較高位水平，顯

示市場對消費前景仍很樂觀。再看另一條類近指數，密西根大學市場氣氛指數，也是處於近期較

高的口平。因此，有理由相信現時美國良好的消費信心將能帶動經濟表現繼續穩定增長，同時亦

優於其他主要成就熟市場。



＊美國上市企業盈利動力特別強＊



至於第二個因素，就是在美國上市的企業本身盈利動力特別強，這包括在美國上市的非美企

業。若以預測股本回報率（即Ｆｏｒｗａｒｄ ＲＯＥ）計算，美股三大指數的比率均遠高於其

他環球主要股市指數。例如，道指、標指、納指的最新預測股本回報率分別約為３０﹒２％、

２５﹒５％及１９﹒３％，均遠高於恆指、歐洲ＳＴＯＸＸ ６００及日經的１２﹒０％、

９﹒７％及９﹒６％。而事實上，標普５００指數的１２個月每股盈利增長，在過去１０年間的

升幅累計達到１５４％，遠遠優於同期恆生指數和歐洲ＳＴＯＸＸ ６００指數的只有８３％與

６０％增幅。單以可預期的盈利能力及增長表現，可相信美股企業的強勁盈利增長動力將能持續

，亦能繼續推動股市表現。



＊美元資產更具吸引力＊



最後一個筆者想說的是，美元優勢。首先，美金利息較高，具吸引力。以目前的環球８隻主

要貨幣來說，美元的息率已是最高，如美國１０年期國債債息最新約１﹒７６％；最低則是歐元

，反映歐洲息率的德國１０年債息仍是負數，約為負０﹒２６％，兩者套利空間約為２％左右。

由於環球市場的資金都喜歡停泊在高息貨幣的資產，所以美元以及美元資產都更具吸引力。再加

上，市場更有資金進行套息交易，即槓桿式借入低息的歐元，然後兌換成美元來進行套息活動，

而類活動將會更進一步利好資金流入美元資產。與此同時，美元也是避險資產，意味美元又多了

一重吸引力。

綜合來說，美國消費信心穩健、企業盈利能力強勁，加上美元資產具吸引力，預期以上三大

因素將繼續支持美國股市續創新高。故此，筆者亦把美國股市於在２０２０年８大投資主題的首

位。大家留意下期，筆者將再繼續介紹另一個主題，科技股。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

