全國確診肺炎宗數漸增，港股瀉４３１點收２７９０９險守牛熊線

《經濟通通訊社２３日專訊》武漢肺炎疫情漸趨嚴重，衛健委公布截至午夜１２時，全國確

診數字已經急增至５７１宗新型肺炎病例；武漢市政府已於本日上午１０時起實施封城。消息令

港股再度捱沽，港股上日（２２日）彈逾３００點後，今早低開２３１點或０﹒８％，報

２８１０９。除重磅股、中資金融、內房及濠賭股見強勁沽壓外，連早前熱炒的流感相關概念股

如東陽光藥（０１５５８）、平安好醫生（０１８３３）及白雲山（００８７４）等均見回吐，

令港股開市不久便再度失守二萬八大關。

其後，香港初步懷疑有第二宗感染個案，加上今日下午２時衛健委公布，全國確診數字已經

急增至６１６宗，１７宗死亡。消息再度拖累港股繼續大瀉，港股跌幅多擴大至跌６３５點低見

２７７０６點，創近５周低位。臨近尾市港股跌勢稍為收窄，最終港股險守牛熊分界線（約

２７７０４點），全日收報２７９０９點，跌４３１點或跌１﹒５２％，主板成交

１１８７﹒０６億元增加近一成七。國企指數報１０９５２點，跌２２２點或跌１﹒９９％。

Ａ股同樣大挫，上證綜合指數報２９７６點，跌８４點或跌２﹒７５％，成交３２７４﹒９

０億元人民幣。深證成份指數報１０６８１點，跌３９０點或跌３﹒５２％，兩市總成交８０９

０﹒３８億元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）車非大股東變相減持持，全日走低１﹒３８％，報３

８５﹒６元；友邦保險（０１２９９）軟０﹒２４％，報８２﹒８元；匯豐控股（００００５）

軟０﹒５９％，報５８﹒９５元；中國移動（００９４１）跌２﹒０２％，報６８元；香港交易

所（００３８８）跌２﹒０４％，報２６９﹒４元。



＊流感概念股隨市回吐，澳門確診２宗肺炎賭股續瀉＊



雖然武漢肺炎疫情未見好轉，但與流感概念相關的醫藥股同樣隨市回吐。東陽光藥跌

３﹒６５％，報４８﹒９元；白雲山跌４﹒２％，報２７﹒３５元；中國中藥（００５７０）跌

３﹒９１％，報３﹒９３元；石藥集團（０１０９３）跌２﹒８７％，報１８﹒９２元；中國生

物製藥（０１１７７）跌４﹒６２％，報１１﹒５６元。

澳門暫確診第２宗武漢肺炎病例，實施出入境管制，濠賭股繼續走低。銀河娛樂

（０００２７）跌３﹒４７％，報５５﹒６元；金沙中國（０１９２８）跌２﹒７４％報

４０﹒８元；永利澳門（０１１２８）跌２﹒９９％，報１８﹒１６元；澳博

（００８８０）跌４﹒４９％，報９﹒１５元；新濠國際發展（００２００）跌５﹒７１％，報

１８﹒５元。

肺炎疫情擴散繼續影響民眾消費意欲，消費股大跌。海底撈（０６８６２）挫７﹒６９％，

報３０元；呷哺呷哺（００５２０）跌８﹒６５％，報８﹒７６元；安踏體育（０２０２０）走

低４﹒６９％，報７３﹒１元；李寧（０２３３１）跌５﹒７８％，報２５﹒２５元；蒙牛乳業

（０２３１９）跌１﹒７１％，報３１﹒７元。



＊５Ｇ股京信通信一枝獨秀兼創近８年高＊



京信通信（０２３４２）近日獲興業證券繼續維持該股跑贏大市評級，目標價維持３﹒１４

元，全日飆６﹒５１％，報３﹒１１元。然而其他５Ｇ概念股卻受大市拖累走低。中國通信服務

（００５５２）跌３﹒１３％，報５﹒８８元；長飛光纖光纜（０６８６９）挫６﹒４５％，報

１５﹒６６元；中國鐵塔（００７８８）跌２﹒２２％，報１﹒７６元；中興通訊

（００７６３）跌３﹒０９％，報２８﹒２５元。

新經濟股普遍大瀉。美團點評（０３６９０）挫５﹒２６％，報１０２﹒６元；阿里巴巴（

０９９８８）走低２﹒２９％，報２１３﹒４元；平安好醫生回吐４﹒２８％，報７１﹒６元；

同程藝龍（００７８０）跌４﹒５１％，報１１﹒０２元；小米集團（０１８１０）跌

４﹒４６％，報１３﹒２８元。

肺炎疫情影響本港經濟，公用股普遍走軟。港鐵（０００６６）指已停售所有來往武漢高鐵

的車票，全日跌２﹒０１％報４６﹒２元；中電控股（００００２）軟０﹒２４％報

８２﹒３元；中華煤氣（００００３）跌１﹒２７％，報１５﹒５元；電能實業（００００６）

軟０﹒５２％，報５７﹒５５元；長江基建集團（０１０３８）跌１﹒６８％，報５５﹒７５元

。（ｋｓ）

