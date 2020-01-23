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即市新聞

23/01/2020 11:04

《股金豐采－涂國彬》增長受累抑油價，央行溫和利黃金

　　《股金豐采》周二（２１日）本欄推測，利比亞軍事行動推升油價的影響短暫，事實證明正
確，而且不用等多久。對於這些隨機震盪，市場的調節高度有效率，過去如是，現在如是，將來
相信亦如是。當人們起初估計供給會減少，隨之而來已經有另一大批供給。當然，上述分析，正
如所有傳統經濟分析一樣，是基於其他因素不變的假設。然而，其他事物當然不一定不變。
　
＊貨幣政策應無大變化＊
　
　　例如，最新的憂慮，是內地爆發疫情，對於全球經濟增長打擊有多大。如此一來，不單看供
給，也要看需求因素的變化，因為增長若放慢，可能拖累石油需求，則其向上動力當然受壓了。
　　日前還提到金價在１５５０水平支持不錯，看來仍將向上。近日所見，金價交易區間的確上
移，只是再往上走，卻遇上阻力，看來要在此水平消化整固一會。最可能發生的處境是，當前等
待一眾央行開會，交易員多數傾向在重大消息前保守一點，不想輕舉妄動，即使大家心裡都有充
分準備，知道貨幣政策無甚大變化。
　
＊隨機震盪較此前重要＊
　
　　若無貨幣政策的主題，如之前說過，短期的隨機震盪變成較重要，即使影響短暫。目前，相
對重要的事態發展是內地疫情。其對經濟增長有負面影響，變相令央行的語氣可能溫和一點，對
於黃金支持者是好事。當然要看疫情受控需時多久，但仍維持整固後再向上的看法。
　　新春假期前，謹祝各位身體健康，出入平安！　
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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