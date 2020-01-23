《股金豐采－涂國彬》增長受累抑油價，央行溫和利黃金

《股金豐采》周二（２１日）本欄推測，利比亞軍事行動推升油價的影響短暫，事實證明正

確，而且不用等多久。對於這些隨機震盪，市場的調節高度有效率，過去如是，現在如是，將來

相信亦如是。當人們起初估計供給會減少，隨之而來已經有另一大批供給。當然，上述分析，正

如所有傳統經濟分析一樣，是基於其他因素不變的假設。然而，其他事物當然不一定不變。



＊貨幣政策應無大變化＊



例如，最新的憂慮，是內地爆發疫情，對於全球經濟增長打擊有多大。如此一來，不單看供

給，也要看需求因素的變化，因為增長若放慢，可能拖累石油需求，則其向上動力當然受壓了。

日前還提到金價在１５５０水平支持不錯，看來仍將向上。近日所見，金價交易區間的確上

移，只是再往上走，卻遇上阻力，看來要在此水平消化整固一會。最可能發生的處境是，當前等

待一眾央行開會，交易員多數傾向在重大消息前保守一點，不想輕舉妄動，即使大家心裡都有充

分準備，知道貨幣政策無甚大變化。



＊隨機震盪較此前重要＊



若無貨幣政策的主題，如之前說過，短期的隨機震盪變成較重要，即使影響短暫。目前，相

對重要的事態發展是內地疫情。其對經濟增長有負面影響，變相令央行的語氣可能溫和一點，對

於黃金支持者是好事。當然要看疫情受控需時多久，但仍維持整固後再向上的看法。

新春假期前，謹祝各位身體健康，出入平安！

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

