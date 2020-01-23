《鍾之日記》武漢封城震撼市場，Ａ場豬年收官累升１４％

《鍾之日記》１月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



內地防控新型肺炎疫情到了最危急關頭，為切斷傳播病源，武漢市政府作出了自１９４９年

中共建國以來首次的封城決定，凌晨二時宣布今早十時實施封城，武漢機場、火車站、高鐵站離

市通道關閉、高速公路封鎖，連全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營。

超嚴封城措施觸發市場震盪，加上香港初步懷疑出現兩宗感染個案，港股捱沽，開市不久便

再度失守二萬八大關，跌幅最多擴大至跌６３５點低見２７７０６點，創近５周低位。臨近尾市

港股跌勢稍為收窄，最終恆指險守牛熊分界線（約２７７０４點），全日收報２７９０９點，跌

４３１點或跌１﹒５２％，主板成交１１８７﹒０６億元增加近一成七。



＊Ａ場外資流走１１７﹒６億元人幣，逾三年最多＊



滬深股市今日是豬年最後一個交易日，滬綜指卻愈跌愈急，午後一度跌幅超過３％，低見

２９５５﹒３５點，是去年１２月１３日以來新低，最終全日跌２﹒７５％，報２９７６﹒５３

點，簽署中美第一階段貿易協議帶來的利好至此被抵銷；深成指全日更瀉３﹒５％，創業板指挫

３﹒３％。

從指數表現來看整個豬年先升再回，下半年偏穩，但沒想到在收官之際遇上超級大雷，惟總

結豬年滬綜指仍累計上升１３﹒７％，勝於狗年的下跌約１８％。

春節休市前夕，市場恐慌情緒湧現，外資通過陸股通淨流出Ａ股市場合共１１７﹒６２億元

人民幣，為２０１６年底深港通開通以來最大淨賣出。兩市全日成交激增至８０９０億元人民幣

，創去年４月以來新高。



＊武漢封城機場關，慶歲片撤春節檔期＊



武漢天河機場今日原計劃進出航班共６００架次。截至上午９時，已正常起降４５架次，臨

時取消進出港航班１９９架次。據悉，南航上午１０時之後所有航班已全部取消。其他航空公司

的航班正在調整。武漢天河機場將在切實做好疫情防控的前提下，組織協調大巴車、出租車、網

約車等交通工具滿足旅客抵離機場需要。疫情嚴峻機場關閉，內地航空股集體下挫。東航

（００６７０）跌２﹒６％，南航（０１０５５）挫３﹒５％，國航（００７５３）跌

３﹒６％，北京首都機場（００６９４）亦瀉４﹒８％。

面對新型肺炎來勢洶洶，雖然春節將至，但內地影視界亦響應防疫風潮，今年七部國產慶歲

電影午後先後宣布撤出春節檔，擇日再上映。

春節檔期自２０１３年開始，逐步成為內地電影市場的最大票倉，每一年都取得極大的票房

成績，２０１９年春節檔７天假期就錄得５９﹒０５億元人幣的票房。２０２０年春節檔被內媒

形容為「最強春節檔」，在此之前，曾有不少業內人士預計，《唐人街探案３》票房將達４０億

人幣，《緊急救援》、《奪冠》亦達３０億人幣。

影視股因而下挫，阿里影業（０１０６０）跌２﹒３％，中國創意數碼（０８０７８）挫３

﹒６％，貓眼娛樂（０１８９６）大跌４﹒３％，上周上市的新石文化（０１７４０）更瀉

１１﹒９％。



＊減息預期化雲煙，內銀內房心傷透＊



去年１月２３日開展的２５７５億元人民幣一年期定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ），操作利

率３﹒１５％，於今日到期，是人行創設該工具後迎來的首個到期日。人民銀行決定進行縮量續

作，操作金額２４０５億元人民幣，期限為１年，操作利率持平。惟官媒今早引述多名市場人士

均預期利率有可能下調。

人行本月亦無對中期借貸便利（ＭＬＦ）利率或貸款市場報價利率（ＬＰＲ）進行下調，揮

棒打消市場對本月「調息」的預期。

銀行流動性壓力尚存，Ｓｈｉｂｏｒ隔夜大升９１基點，銀行股受壓。四大行方面，農行

（０１２８８）挫１﹒８％，中行（０３９８８）跌１﹒５％，建行（００９３９）跌

１﹒２％，工行（０１３９８）跌１﹒１％。

內房股表現更差，中海外（００６８８）大跌３﹒９％，融創中國（０１９１８）挫

３﹒６％，華潤置地（０１１０９）跌３﹒２％，碧桂園（０２００７）跌３％，恆大

（０３３３３）瀉２﹒６％。

光大證券研究所銀行業首席分析師王一峰認為，目前人行通過降準、ＭＬＦ和逆回購填補了

１月的到期資金缺口。人行此前連續七日進行逆回購，淨投放１﹒４５萬億元人民幣。



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