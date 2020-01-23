《投資心得－潘鐵珊》平醫獨特商業模式，全面醫療健康服務成優勢

《投資心得》平安好醫生（０１８３３﹒ＨＫ）截至去年６月３０日止的六個月業績，錄得

收入達２２﹒７億元人民幣，比去年同期增多於１００％，全因互聯網平台的核心營運表現突出

，及各業務板塊收入有好的增長；而歸屬於集團所有者的年內虧損則同比大幅下降３８﹒６％至

２﹒７億元人民幣，顯示業績有所改善。

運營全國最大規模的互聯網醫療平台，能隨時隨地提供醫療健康服務。集團通過龐大且多元

化的用戶群獲利，其中包括個人用戶、保險及企業客戶，並從各種醫療及健康分部以及廣告業務

中保持快速增長。集團作為國內互聯網醫療行業的領頭者，去年日均在線諮詢量約６５﹒６萬次

，較去年增加２３﹒５％。而在線醫療收入則同比增８０﹒５％至３﹒４億元人民幣，數據均指

出集團受益平安的品牌，有效提升用戶的信任度，憧憬平安健康醫療科技的品牌能帶來廣闊前

景。



＊聯網醫療營運經驗輸出海外＊



國內民眾的的醫療健康習慣逐步地改變，亦為整個互聯網醫療健康生態系統扮演重要角色。

集團有自己獨特的商業模式，提供全面的醫療及健康服務，通過多層面的用戶互動，為各用戶建

立個人化電子健康檔案，並於其一生中不斷更新及擴展檔案數據，成為其主動健康管理不可或缺

的一部分。集團提供一站式門戶，聯繫消費者與患者，和全面的線上及線下醫療健康資源。此外

，集團除發展國內市場之外，亦策略性地將其互聯網醫療營運經驗輸出到海外市場，包括了印尼

和日本等，以加強整體開拓收益的能力。



＊考慮現價買入，上望８０元＊



集團亦宣布以總代價８１９０萬元人民幣，收購上海海典軟件股份有限公司的２０％股權。

上海海典作為國內最大的連鎖藥店渠道的ＥＲＰ╱ＳａａＳ信息服務提供商之一，主要從事軟件

開發及為醫藥專業提供企業對企業（Ｂ２Ｂ）及企業對客戶（Ｂ２Ｃ）的移動互聯網解決方案。

透過是次收購，可望進一步提升集團的實力，以及與上海海典一體化，為藥店渠道的消費者提供

更佳服務及創新的醫療產品。可考慮於現價買入，上望８０元，跌穿５７元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

