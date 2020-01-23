《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市衛健委今早通報，１月２２日０時
至２４時，上海市再新增７例新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，均已在定點醫院接受隔離治療
。患者中男性４例、女性３例，均有武漢流行病學關聯。其中，１例８８歲男性患者合併心肺功
能不全，病情危重。密切接觸者正在接受醫學觀察。
截至１月２２日２４時，上海累計發現確診病例１６例，其中１例危重症，其餘１５例病情
平穩。另有２２例疑似病例正在排查中。
23/01/2020 08:58
【武漢肺炎】上海再增７例武漢肺炎確診病例
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市衛健委今早通報，１月２２日０時
至２４時，上海市再新增７例新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，均已在定點醫院接受隔離治療
。患者中男性４例、女性３例，均有武漢流行病學關聯。其中，１例８８歲男性患者合併心肺功
能不全，病情危重。密切接觸者正在接受醫學觀察。
截至１月２２日２４時，上海累計發現確診病例１６例，其中１例危重症，其餘１５例病情
平穩。另有２２例疑似病例正在排查中。
|國際動態23/01/2020
特稱將展新貿談 京：無時間表
|生財有道22/01/2020
【武漢肺炎】陳永傑：疫情與沙士情況不同 料對樓市影響不大
|生財有道22/01/2020
【舖市寒冬】直擊一街25間空舖 夾公仔店攻旺區
|生財有道22/01/2020
內地狂增零售點 周大福低線城市掘金
|剖析天下22/01/2020
由「歐豬」到歐洲最強 剖析愛爾蘭經濟奇蹟
|剖析天下22/01/2020
大選塵埃落定 台灣臨轉捩點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰