【武漢肺炎】上海再增７例武漢肺炎確診病例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市衛健委今早通報，１月２２日０時

至２４時，上海市再新增７例新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，均已在定點醫院接受隔離治療

。患者中男性４例、女性３例，均有武漢流行病學關聯。其中，１例８８歲男性患者合併心肺功

能不全，病情危重。密切接觸者正在接受醫學觀察。

截至１月２２日２４時，上海累計發現確診病例１６例，其中１例危重症，其餘１５例病情

平穩。另有２２例疑似病例正在排查中。

