《思前想後－郭思治》港股急跌後少許後抽，或進一步回試５０天線

《思前想後》１月大市相當反覆，在先低後高之形態主導下，恆指先由８日之低位２５８５

７點持續升至２０日之高位２９１７４點，即月內之波幅已稍擴闊至１３１７點，由於高低位出

現之相距有達９個交易日，該已可滿足慣性之需求，故在本月餘下之交易日，未必再有更高之指

數出現，再從走勢上看，大市於本週一初段先行升至２９１７４點，惟其後在沽壓主導下續步回

軟，最後更以全日最低位２８７９５點收市，單從形態上看，典型屬先穿頭後破腳之格局，即所

謂單日轉向，至本週二，大市先行大幅低開３４６點至２８４４９點，其後雖略作反彈至２８４

９２點，惟買盤乏力，加上沽壓續陣而來，至大市出現級級下移之勢頭，恆指更一度急跌８１５

點至２７９８０點，而經此一跌，整個大市已開始出現逆轉，即目前恆指已漸跌離本月高位２９

１７４點，反之，卻漸跌近本月低位２７８５７點，論形態當已稍偏弱。



＊上月兩個上升裂口懸空待補＊



值得留意的是，本周二（２１日）大市之大幅低開，技術上遺留下一大型下降裂口，介乎

２８７９５點至２８４９２點，闊３０３點，此大型下降裂口出現於本月高位２９１７４點左右

，技術上確頗偏淡，至少表示大市短期已見頂。另外，經周二之急挫後，恆指已正式跌穿

１０天線（約２８６６２點）及２０天線（約２８４２７點），如大市暫無法重越此兩組平均移

動線，一旦沽壓再作主動，短期後市將進一步受壓，而目前較關鍵的防守據點已順勢下行至５０

天線（約２７４８３點）。至周三（２２日），大市雖稍見反彈，惟在氣氛相對較保守下，技術

上只屬急跌後之少許後抽而已，嚴格而言，一日恆指仍未能收復２０天線（約２８４４６點）及

１０天線（約２８６７８點）之前，整個大市仍有進一步回試５０天線（約２７４９５點）之可

能。

記得去年１２月大市共上升２４２３點，期間遺留下兩個上升裂口，分別為１３日由

２７０４８點至２７４０５點（闊３５７點）及１２日由２６６５９點至２６８３７點（闊

１７８點），此兩個上升裂口一直懸空待補，目前大市既已開始逆轉而下，故只要沽壓再稍主動

，後市可能會先回補１３日之上升裂口，亦即是說，５０天線之支持可能會進一步受考驗。



＊中航國際小股東應支持私有化＊



中航國際控股（００１６１）去年１０月初獲母公司中航國際提出私有化全數已發行Ｈ股，

每股要約價為９元，相對每股股值５﹒９４元計，要約價有達溢價５１﹒５％，再從每股淨資產

計，至２０１９年６月３０日止，歸屬母公司的淨資產１３５億元，以１９﹒７億Ｈ股計，即每

股淨資產約７﹒６元，以要約價９元計，亦有達１８﹒３５％的溢價，即是說，母公司提出的要

約價實為相當理想，一眾小股東在２月１４日股東大會時該投支持票。

值得一提的是，一旦私有化成功，中航國際控股將會退市，反之，如私有化失敗，中航國際

股價極可能跌回４至５元水平，故一眾小股東該支持私有化建議，從而能伺高套現。 《帝鋒證

券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

