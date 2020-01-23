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即市新聞

23/01/2020 08:16

【武漢肺炎】２５省市確診５７１例１７死，武漢要求全市佩戴口罩


　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，截至午夜１２時，國家
衛健委收到國內２５個省（區、市）報告，累計確診５７１宗新型肺炎病例，其中重症９５宗，
１７宗死亡。湖北省為重災區，死亡個案全部來自湖北省。
　　衛健委通報，１月２２日０－２４時，２４省（區、市）報告新增確診病例１３１例，新增
死亡患者８例，其中，男性５例，女性３例，除１例５３歲以外，其餘均為６５歲以上老年人，
基礎性疾病。１３省（區、市）報告新增疑似病例２５７例。全國共有２５個省（區、市）報告
疫情，新增河北、遼寧、江蘇、福建４個省。

＊武漢未佩戴口罩者，可依法處罰追究刑責＊

　　武漢市凌晨宣布，今早１０時起，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊
原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉。此外，武漢市周三（２２日）發布
通告要求全市佩戴口罩。市內各公共場所經營者應當要求進入其場所的顧客佩戴口罩後方可進入
其經營的公共場所，並在場所入口處設置醒目、清晰的佩戴口單的提示；對未佩戴口罩進入場所
者應當予以勸阻，對不聽勸阻的人員，由各相關主管部門按照各自職責依法處理。構成違反治安
管理行為的，由公安機關依法予以處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

＊湖北省全面進入戰時狀態＊

　　湖北省委副書記、武漢市委書記、疫情防控指揮部指揮長馬國強凌晨主持召開疫情防控指揮
部指揮長會暨工作視頻會議。會議強調，要嚴格落實湖北省突發公共衛生事件ＩＩ級應急響應各
項要求，全面進入戰時狀態，實行戰時措施，堅決遏制疫情蔓延。同時，保障居民正常生活，確
保城市水、電、氣、通訊正常運作。要提高發熱門診處置能力，統籌資源、床位，推進「７＋７
」治療措施，進一步加強醫療救治。（ａｃ）

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