《經濟通通訊社２３日專訊》世界衛生組織昨日（２２日）在日內瓦召開緊急會議，討論是
否將武漢新型冠狀病毒肺炎疫情列為國際關注的突發公共衛生事件，但未有結果，周四（２３日
）將再召開會議討論。
世衛總幹事譚德塞表示，目前情況不斷發展，變得相當複雜，須謹慎作出決定，世衛團隊現
正與中國和當地專家一同調查。不過譚德塞認為中國當局在通報疫情方面「非常清楚」及「公開
透明」，又認為武漢市實施交通管制將有助防疫情擴散。（ｅｙ）
23/01/2020 08:16
【武漢肺炎】世衛推遲今日決定新型肺炎是否國際公共衛生緊急事件
《經濟通通訊社２３日專訊》世界衛生組織昨日（２２日）在日內瓦召開緊急會議，討論是
否將武漢新型冠狀病毒肺炎疫情列為國際關注的突發公共衛生事件，但未有結果，周四（２３日
）將再召開會議討論。
世衛總幹事譚德塞表示，目前情況不斷發展，變得相當複雜，須謹慎作出決定，世衛團隊現
正與中國和當地專家一同調查。不過譚德塞認為中國當局在通報疫情方面「非常清楚」及「公開
透明」，又認為武漢市實施交通管制將有助防疫情擴散。（ｅｙ）
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