  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/01/2020 08:16

【武漢肺炎】世衛推遲今日決定新型肺炎是否國際公共衛生緊急事件

　　《經濟通通訊社２３日專訊》世界衛生組織昨日（２２日）在日內瓦召開緊急會議，討論是
否將武漢新型冠狀病毒肺炎疫情列為國際關注的突發公共衛生事件，但未有結果，周四（２３日
）將再召開會議討論。
　　世衛總幹事譚德塞表示，目前情況不斷發展，變得相當複雜，須謹慎作出決定，世衛團隊現
正與中國和當地專家一同調查。不過譚德塞認為中國當局在通報疫情方面「非常清楚」及「公開
透明」，又認為武漢市實施交通管制將有助防疫情擴散。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態23/01/2020
特稱將展新貿談 京：無時間表
生財有道22/01/2020
【武漢肺炎】陳永傑：疫情與沙士情況不同 料對樓市影響不大
生財有道22/01/2020
【舖市寒冬】直擊一街25間空舖 夾公仔店攻旺區
生財有道22/01/2020
內地狂增零售點 周大福低線城市掘金
剖析天下22/01/2020
由「歐豬」到歐洲最強 剖析愛爾蘭經濟奇蹟
剖析天下22/01/2020
大選塵埃落定 台灣臨轉捩點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金