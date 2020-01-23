【武漢肺炎】世衛推遲今日決定新型肺炎是否國際公共衛生緊急事件

《經濟通通訊社２３日專訊》世界衛生組織昨日（２２日）在日內瓦召開緊急會議，討論是

否將武漢新型冠狀病毒肺炎疫情列為國際關注的突發公共衛生事件，但未有結果，周四（２３日

）將再召開會議討論。

世衛總幹事譚德塞表示，目前情況不斷發展，變得相當複雜，須謹慎作出決定，世衛團隊現

正與中國和當地專家一同調查。不過譚德塞認為中國當局在通報疫情方面「非常清楚」及「公開

透明」，又認為武漢市實施交通管制將有助防疫情擴散。（ｅｙ）

