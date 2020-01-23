《經濟通通訊社２３日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，午後內地多套春節檔電影都
宣布撤出春節檔，其中包括《熊出沒．狂野大陸》、《姜子牙》、《囧媽》、《緊急救援》、《
奪冠》、《唐人街探案３》等。
大市午後大瀉，其中電影股更是重創，中國電影（滬：６００９７７）瀉逾５﹒５％，報
１３﹒７元人幣；上海電影（滬：６０１５９５）、文投控股（滬：６００７１５）、光線傳媒
（深：３００２５１）和華誼兄弟（深：３０００２７）齊挫約５％，北京文化
（深：０００８０２）亦跌３﹒４％。（ａｃ）
23/01/2020 14:01
【武漢肺炎】內地賀歲電影全撤春節檔期，中國電影瀉５﹒５％
《經濟通通訊社２３日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，午後內地多套春節檔電影都
宣布撤出春節檔，其中包括《熊出沒．狂野大陸》、《姜子牙》、《囧媽》、《緊急救援》、《
奪冠》、《唐人街探案３》等。
大市午後大瀉，其中電影股更是重創，中國電影（滬：６００９７７）瀉逾５﹒５％，報
１３﹒７元人幣；上海電影（滬：６０１５９５）、文投控股（滬：６００７１５）、光線傳媒
（深：３００２５１）和華誼兄弟（深：３０００２７）齊挫約５％，北京文化
（深：０００８０２）亦跌３﹒４％。（ａｃ）
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