【武漢肺炎】內地賀歲電影全撤春節檔期，中國電影瀉５﹒５％

《經濟通通訊社２３日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，午後內地多套春節檔電影都

宣布撤出春節檔，其中包括《熊出沒．狂野大陸》、《姜子牙》、《囧媽》、《緊急救援》、《

奪冠》、《唐人街探案３》等。

大市午後大瀉，其中電影股更是重創，中國電影（滬：６００９７７）瀉逾５﹒５％，報

１３﹒７元人幣；上海電影（滬：６０１５９５）、文投控股（滬：６００７１５）、光線傳媒

（深：３００２５１）和華誼兄弟（深：３０００２７）齊挫約５％，北京文化

（深：０００８０２）亦跌３﹒４％。（ａｃ）

