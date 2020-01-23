【武漢肺炎】湖北省高速、京港澳高速部分入口封閉

《經濟通通訊社２３日專訊》武漢市政府凌晨發布緊急通告，決定自今早１０時起實施封城

。據《證券時報》從湖北省高速公路管理部門獲悉，目前，湖北省內龔家嶺、小軍山、漢南、北

湖、花山、柏泉、青龍、西湖站入口封閉。Ｇ４京港澳高速鳳凰山、江夏所、武漢南、安山、金

口、軍山、永安、武漢西、蔡甸、武漢北入口封閉。其它出武漢市的高速公路口也已開始封閉。



＊湖北鄂州市今早暫停全市鐵路＊



而鄰近武漢的鄂州市亦發布通告，由今早１１：２０起，全市鐵路車站通道暫時關閉，恢復

時間另行通知。（ａｃ）

