【武漢肺炎】武漢通報封城後交通措施，公交、客運組建應急車隊

《經濟通通訊社２３日專訊》武漢市今早１０時起實施封城，機場、火車站離市通道暫時關

閉，高速公路被封鎖，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營。武漢市向社會通報四項

交通行業應急措施，以保障停運期間的就醫患者和生活物資的運輸。

四項具體措施包括，一、市公交集團組建應急車隊２４小時待命，服從全市統一調度； 二

、湖北省道路客運集團組建應急車隊，負責將機場、火車站等各大交通樞紐暫停後抵達的單向旅

客運至市內；三、全市網約出租車和巡遊出租車組建應急車隊，納入全市統一調度，隨時滿足城

市應急需求；四、組織貨運車輛組織應急力量，保障城市物資運輸。



＊滴滴：關閉武漢市內的網約車跨城、拼車和順風車服務＊



內地網約車平台滴滴宣布，即日起暫時關閉武漢市內的網約車跨城（進出武漢）、拼車和順

風車服務。滴滴強調，目前並不會關閉城內的服務，以保障城內市民出行的基礎服務。滴滴續指

，已組織大批司機繼續服務，並會密切對車進行消毒。



＊武漢所有旅遊團隊一律取消＊



據央視報道，武漢市文化和旅遊局今天通報，為遏制肺炎疫情蔓延，全市所有旅遊團隊一律

取消。全市所有旅行社企業不得以任何方式推諉，並做好團隊取消的後續工作。由於不可抗力不

能成行而取消旅遊合同的，旅行社和遊客均不需要支付違約金，旅行社應退回遊客前期所交的預

付金。（ａｃ）

