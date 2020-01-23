《輪證高清－孫明哲》何謂發行商的開價質素？

《輪證高清》今時今日在認股證牛熊證市場上的資訊非常透明，投資者可以在各發行商以及

財經網站得到免費的資訊，在選擇產品時可以比較不同產品的條款及數據，挑選合適市況、合適

自己風險胃納的產品。除了條款及數據之外，發行商的報價質素亦非常重要。因為報價質素的好

壞會影響到投資成本，直接左右投資回報，另外亦會決定到投資者能否暢順地買賣，以最小的投

資成本爭取最大的潛在回報，因此投資者需要觀察發行商開價的質素。



＊開價質素才是真正的流通性指標，而非成交＊



何謂開價質素？其實就是發行商是否持續而且積極地為產品報出窄的買賣差價，讓投資者在

合理的情況下買入及沽出產品。那如何去衡量及比較不同發行商的報價質素呢？有投資者以為看

產品的成交就知道了，本欄在早前的文章已經提到這是不成立的，一時高成交的產品不能保證往

後時間產品的及開價質素，亦不能反映發行商能持續積極地報價。真正的高質素報價是需要發行

商持續積極地為整個平台的產品報價，透過統計發行商為該平台產品的平均買賣差價以及持續１

格差價的時間，便可分辨出那一個發行商積極為產品報價，投資者便不同擔心買入產品後一段時

間後沒人接貨的風險。這樣才是真正的流通性指標。



投資者可能會問，我買的只是一隻產品，為甚麼要觀察整個平台產品而非只觀察所買的那一

隻呢？投資者買入產品的時候，當時發行商是積極報價、成交亦活躍的，但不能確保日後想沽貨

時的開價質素，有可能日後該產品條款，發行商的報價模式有所轉變，變成差價較闊。透過觀察

整個平台產品，就能有一個更清晰的概念，該發行商整體開價的情況，是不是會為整個平台、大

部分的產品都積極報價。



高盛認股證網站新增了「發行商報價品質比較」，利用上述兩個條件，以圖表方式展示各發

行商在不同相關資產中開價的質素，橫軸代表發行人平均買賣差價的大小，數值越小越理想。縱

軸代表發行人維持最窄一格差價時間的百分比，越高則越理想。在圖表中越接近左上角位置，代

表其報價品質越佳，有了這個客觀的數據，投資者便不用以主觀、朋友之間口傳的方法可斷定某

一家發行商的報價質素，亦不用只著眼於產品的成交，而是以客觀的圖表得知發行商在報價時的

積極性以及持續性。投資者可前往以下網址瀏覽發行商報價品質比較工具：

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ｌｐｑ﹒ｃｇｉ《高盛董事總經理 孫明哲》

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＊版權所有２０１９年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買

結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

