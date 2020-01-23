【武漢肺炎】王廣發透露受感染或因未戴防護眼鏡，相信疫情終可控

《經濟通通訊社２３日專訊》內地武漢肺炎疫情進一步擴散，曾為國家衛健委醫療專家組成

員，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發日前亦向港媒證實自己被感染，正接受治

療。王周三（２２日）發微博表示，自己經過一天的治療已不再發熱，並透露他或是因沒戴防護

眼鏡才受感染。

王廣發稱，對於一些包括香港媒體在內的質疑，指「國家級專家都受感染，還說疫情可控」

，他自己反思，認為有兩個可能。一是他在武漢時去了金銀潭醫院的深切治療部（ＩＣＵ）看重

症病人，正好遇上插管，因而與患者有了近距離接觸，但他強調當時其全副武裝並戴衛防濺屏，

故受感染的可能極微。

另一可能則是他在回北京前兩天去了數間可能存在患者的醫院，然而當時他只佩戴Ｎ９５口

罩進入，沒有配備防護眼鏡，而他回京後最早的症狀正是左下眼瞼出現結膜炎，並在隨後出現發

熱等症狀。他認為這個可能性最大，稱由於當時並無以結膜炎為首發表現的病例，故將自己排除

感染，後經抗流感治療無效才最終確診，說明結膜炎很可能亦是由病毒引起，高度懷疑是病毒先

進入結膜，再蔓延到全身。



＊王廣發：始終認為疫情能夠受控＊



對於疫情是否真的可防可控，他認為「答案是肯定的」，因為今次當局在疫情初期，已確認

病原就在武漢華南海鮮市場，相對２００３年ＳＡＲＳ疫情，是很大的進步。不過，對於疾病的

傳染性和人群易感性，由於沒有足夠資料，未能判斷，其後才意識到疫情明顯惡化。然而，他仍

然認為疫情是可防可控，「只不過，社會為此要付出更多的代價，包括親情、人情、健康和經濟

。關鍵是我們要因地施策。」（ｃａ）

