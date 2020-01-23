【武漢肺炎】防控新肺炎：逾４６００萬個口罩將發往全國重災區

《經濟通通訊社２３日專訊》湖北省２２日擬向國家請求支援，調撥醫用口罩４０００萬個

。據１６８８和阿里國際站建立專項工作組的消息，截至１月２２日１８時，已協調到９２家國

內口罩廠商，可統計的口罩現貨庫存共計４６１２﹒２萬個。上述廠商預計節前可繼續生產

１５７萬個；節後全面恢復生產後，預計日產能１６２８﹒９萬個。

據悉，這些貨物流向以重災區和抗擊疫情第一線為優先，其次為人員聚集場所，如機場、高

鐵站等區域。同時，盡一切可能滿足公眾的需求。（ｃａ）

