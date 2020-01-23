【武漢肺炎】武漢封城旅客市民急離開，市民：說不恐慌不害怕是假

《經濟通通訊社２３日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎確診個案逾５７０宗，武漢市為有效切

斷病毒傳播途徑，今早１０時起，武漢市公交、地鐵、渡輪、長途客運將暫停運營；呼籲市民若

無特殊原因，不要離開武漢，經機場、火車站離開武漢的通道暫時關閉。

世衛總幹事蓋布雷耶素斯（Ｔｅｄｒｏｓ Ａｄｈａｎｏｍ Ｇｈｅｂｒｅｙｅｓｕｓ）周

三表示，武漢的「封城」措施「不但可控制國內疫情，亦將疫情蔓延到國外的風險降到最低」。

據內媒報道，消息公布後，武漢市上演「大逃亡」，高鐵站出現排隊人龍，不少乘客拖着行

李箱，急步走向自動售票機，希望買到最早的班次的車票離開，而有預購了高鐵票的乘客也趕到

東廣場的通宵票務處改簽。大部分都要求改簽車票，希望趕及在離境通道關閉前離開。

武漢天河國際機場同樣出現長長人龍。自收到「封城」通知後，武漢天河機場２３日原計劃

進出港航班共６００架次。截至上午９時，已正常起降４５架次，因故臨時取消進出港航班

１９９架次。據悉，南航（０１０５５）（滬：６０００２９）上午１０時之後所有航班已全部

取消，其他航空公司的航班正在調整。

另有網民拍攝的照片顯示，大批車輛趕往出城公路。不過現場視頻顯示，所有高速公路路口

全部堵死，各個路口都有路障或警車堵在出口，私家車排成長龍堵上路上，不准離開武漢。



＊武漢市民：說不恐慌，不害怕是假＊



對於武漢封城一事，不少市民紛紛在微博吐心聲，直言感到恐慌和害怕，「武漢封城，莫名

的有些恐慌和害怕」。有人發帖稱：「武漢火車站、武漢機場都已經擠滿人，都是封鎖前想要逃

離武漢的。」另有當地居民在微博寫道：「一覺醒來，武漢封城了，說不恐慌，不害怕是假，五

點多出院門，準備出去買點啥，藥店沒開門，大街上空蕩蕩的。」有武漢網民表示，不少人亦前

往附近的超市及便利店，搶購日常物品及糧食備用。根據其上傳的影片可見，超市內大批食物已

經被搶購一空。

有一部分人主張，武漢的醫院已經完全飽和，加上物資短缺，留在當地接受診治是錯誤的做

法，應盡快前往其他未爆發疫情的省市或國家求醫，才能享受到足夠的醫療資源。而「逃離武漢

」四字更一度成為微博熱門話題，由２０號起不少武漢市民以各種方式離開，並在微博上發文，

當中有人自稱出現發熱徵狀，仍逃至其他城市遊玩，留言說「去上海，我都發熱了，我不跑？」

並在離開後上傳微博炫耀，這些文章令住在其他省市的網民寢食難安。

對此，內地媒體發文表示，微博上搜索出了一些網友曬出的「出逃」武漢的經歷，這種誇耀

自己「逃離」經歷的傳奇行為，不值得鼓勵。文章批評道，這些「逃離武漢」的行為，很明顯是

不妥當的。社交媒體時代，這種戲劇性的故事會受到大家關注，但它的風險也顯而易見。

（ｃａ）

