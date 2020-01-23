【武漢肺炎】新型肺炎感染規模或沙士十倍，港大管軼：這次我怕了

《經濟通通訊社２３日專訊》武漢疫情仍在急速蔓延，港大微生物學系教授管軼接受內地《

財新》專訪時表示，對武漢「封城」防止疫情擴大成效存疑。他指武漢當地衛生防護不到位，找

尋動物源頭等工作遇阻。他認為武漢封城的舉措已錯過了黃金防控期，效果並不樂觀，當地疫情

已無法控制，決定返港，「連我都選擇做了逃兵，現時於家中自我隔離。」

管軼指出，春運已展開，市內不少民眾已經回家過年，民眾出城變成「移動病毒」，當地政

府亦未有向居民提供隔離指引，預期一定會有「大爆發」，估計感染規模會是沙士的１０倍起跳

。他更認為，ＳＡＲＳ的感染者很大部分來自個別超級傳播者，傳播鏈清晰，這次傳播源已全面

鋪開，流行病學調查已經做不了了。

對接下來疫情走勢，管軼說，爆發是肯定的，「武漢九省通衢」，加上錯過黃金防控期、以

及春運大潮，有些人不作為。管軼稱，自己也算身經百戰，經歷過禽流感、ＳＡＲＳ、甲流Ｈ５

Ｎ１、豬瘟等。但對於這次武漢肺炎，真的感到極其無力，根本沒法跟ＳＡＲＳ疫情相比較。他

在訪問中說，「我經歷過這麼多，從沒有感到害怕過，大部分可控制，但這次我怕了。」



＊管軼：武漢市面一片祥和令人驚訝＊



管軼在訪問中又指，自己是１月２１日到達武漢，下午３時到了當地的一個菜市場叫小東門

市場，發現衛生情況惡劣，他說，看到的場景一片祥和，好多人還忙著置辦年貨，他對此極其驚

訝。因為這次武漢肺炎發源於華南海鮮市場，目前動物感染源還沒有找到，而其它菜市場看起來

衛生情況也不理想，小東門市場地上是潮濕的，衛生惡劣，通風設備也很差，他說，觀察到市場

裡上的民眾只有不到１０％的人戴上口罩。

管軼又批評，雖然中央指會高度重視疫情，但他２２日在機場發現，人流明顯下降，但機場

的地面沒有消毒，只有人手握體溫計監測體溫，並非採取大型體溫監測儀，客運大樓只有零星地

方設置洗手消毒液。安檢時發現安檢小姑娘只帶著最簡易的一次性口罩。這名安檢人員說，因為

上面擔心影響形象不讓戴，這是她自己準備的。（ｃａ）

