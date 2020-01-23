【武漢肺炎】肺炎疫情大爆發，各國提升旅遊警示加強邊境檢疫

《經濟通通訊社２３日專訊》武漢肺炎疫情擴大，甚至令武漢封城，南韓２３日對武漢發布

二級旅遊安全預警，對武漢以外的湖北省發布一級預警。南韓外交部表示，發布預警主要是考慮

到武漢感染新型肺炎的病例激增，以及武漢市政府即日起暫時關閉機場和火車站等離開通道等因

素，並建議南韓公民慎重考慮是否前往武漢旅遊，又提醒即將前往武漢的公民多加注意。

日本首相安倍晉三在眾議院會議上表示，因應中國爆發新型冠狀病毒引起的肺炎，將加強邊

境檢疫措施，強調盡全力防止感染情況擴大。日本外務省宣布，上調中國武漢傳染病危險級別，

最新公布是已經將「傳染病危險信息」級別上調至「第二級」，呼籲日本民眾在不必要、不緊急

的情況下，不要前往武漢。厚生勞動省計劃對來自中國的所有飛機航班加強檢疫。



＊美國提高赴中國旅遊警示＊



美國日前亦確診首宗武漢肺炎病例。美國疾病管制與預防中心（ＣＤＣ）周二宣佈，所有由

中國武漢進入美國的旅客，必須轉抵五個指定機場，進行檢疫才能入境。美國國務院領事事務局

同時更新前往中國的健康警示，依循美國疾病管制暨預防中心指示由第１級升高為第２級的「提

高警覺」，提醒前往中國的旅客注意，避免接觸病人及動物，並指美國可能出現更多個案。

另外，新加坡《海峽時報》引述公司消息報道，新加坡航空旗下的廉價航空公司酷航

（Ｓｃｏｏｔ）已經取消了從周四至下周一，往返新加坡與武漢市之間的航班。新加坡樟宜機場

早前宣佈，對所有來自中國的旅客進行體溫檢查。英國希斯羅機場會檢查由武漢直航英國的旅客

有否出現徵狀，機場亦會設立專區，為來自出現確診病例地方的旅客安排入境。北韓亦禁止所有

外國旅客入境。（ｃａ）

