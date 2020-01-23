【武漢肺炎】吉林確認首宗輸入性病例，福建新增３宗確診個案

《經濟通通訊社２３日專訊》據吉林省衛生健康委員會官網，１月２２日，長春市一名自武

漢返鄉的疑似病例，經國家衛生健康委評估確認為該省首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診

病例。

另據福建省報告，截至今日上午１１時，新增輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎３例。其中：

廈門市、泉州市、寧德市分別報告１例確診病例，均為當地首例確診病例。新增患者均為武漢返

鄉人員，目前患者病情平穩，正在接受隔離治療，追蹤到的密切接觸者正在接受醫學觀察。由此

，福建省通報的新型冠狀病毒肺炎確診個案增至４宗。（ｗｌ）

