【豬年收官】外資急沽６４億人幣出逃，滬指半日震盪挫１﹒４６％

《經濟通通訊社２３日專訊》武漢市決定自今早１０時起實施封城，機場、火車站離市通道

暫時關閉，高速公路封鎖，無特殊原因不可離開武漢，而且為了減少人員流動，全市城市公交、

地鐵、輪渡、長途客運暫停運營。這是武漢自１９４９年中共建國以來首次實施封城，而且是對

內對外交通全封，可見疫情非常嚴峻。

截至昨晚１２時，國家衛健委收到國內２５個省（區、市）報告，累計確診５７１宗新型肺

炎病例，其中重症９５宗，１７宗死亡，所有死亡個案全部來自湖北省，至於福建、江西、黑龍

江等省份及香港都出現了首宗病例。

前所未見的封城措施觸發市場震盪，再加上今日續做的２４０５億元（人民幣．下同）定向

中期借貸便利（ＴＭＬＦ）利率不下調，市場感意外，導致滬深股市愈跌愈急，滬綜指半日跌１

﹒４６％，報３０１６﹒１８點，深成指瀉１﹒８６％。

今日是豬年最後一個交易日，市場恐慌情緒加上春節「收爐」效應，外資目前通過陸股通淨

流出Ａ股市場合共６４﹒８４億元，兩市半日成交４２２５億元，較上日（２２日）同時段成交

增加２﹒５％。



＊減息預期銷，銀行股受壓＊



人民銀行公布，根據金融機構需求情況，對今日到期的２５７５億元ＴＭＬＦ進行縮量續作

，操作金額２４０５億，期限為１年，操作利率持平為３﹒１５％。惟官媒今早引述多名市場人

士均預期利率有可能下調。人行本月亦無對中期借貸便利（ＭＬＦ）利率或貸款市場報價利率（

ＬＰＲ）進行下調，揮棒打消市場對本月「調息」的預期。

銀行流動性壓力尚存，Ｓｈｉｂｏｒ隔夜大升９１基點，銀行股受壓，常熟銀行

（滬：６０１１２８）挫４％，寧波銀行（深：００２１４２）跌２﹒６％，蘇州銀行（深：０

０２９６６）跌２﹒４％，光大銀行（滬：６０１８１８）跌２﹒２％；四大行方面，建行（滬

：６０１９３９）跌１﹒３％，農行（滬：６０１２８８）跌１﹒１％，工行（滬：６０１３９

８）跌０﹒９％，中行

（滬：６０１９８８）軟０﹒３％。



＊湖北板塊挫，兩股跌停＊



武漢封城政策，引發湖北板塊急跌，因湖北企業將面對產能急降及內需減弱的困難。帝爾激

光（深：３００７７６）、東方金鈺（滬：６０００８６）跌停，京山輕機

（深：０００８２１）瀉９﹒７％，凱樂科技（滬：６００２６０）跌７﹒７％，南國置業（深

：００２３０５）跌６﹒６％。

不過，身處湖北的醫療保健企業奧美醫療（深：００２９５０）現價漲停，在湖北有生產口

罩的九州通（滬：６００９９８）則揚１﹒３％。（ｅｙ）

