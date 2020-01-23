【豬年收官】武漢封城惹恐慌，滬指暴挫２﹒８％，豬年累升１４％



《經濟通通訊社２３日專訊》在十多日前還是「可防可控」的武漢不明原因肺炎，如今卻變

成了人人聞風色變的新型肺炎，在當地政府維穩至上的思維下，或許錯過了防治新型冠狀病毒性

肺炎的黃金窗口，染病數字一路飆升，且向全國擴散。國家衛健委今早公布收到２５個省（區、

市）報告，累計確診５７２宗新型肺炎病例，其中重症９５宗，１７宗死亡，所有死亡個案全部

來自湖北省。

在大眾了解到肺炎肆虐的恐怖之時，為切斷傳播病源，武漢今早十時實施封城，對內對外交

通全封，是該市自１９４９年中共建國以來首次，目前武漢機場、火車站、高鐵站離市通道暫時

關閉、高速公路封鎖，連全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營。

疫情的嚴峻程度可能已經遠超官方所通報的情況，港大微生物學系教授管軼接受內地《財新

》專訪時表示，認為武漢「封城」已經太遲，成效存疑，再加上武漢當地衛生防護不到位，群眾

安全意識遠遠不足，他認為當地疫情已無法控制，決定返港，他自己目前在家中自我隔離。他預

期疫情一定會有「大爆發」，估計感染規模會是沙士的１０倍起跳。

另外值得留意的是，世界衛生組織昨日（２２日）在日內瓦召開緊急會議，討論是否將武漢

新型冠狀病毒肺炎疫情列為國際關注的突發公共衛生事件，但未有結果，情況罕見，周四（２３

日）將再召開會議討論。



＊豬年衰收尾，逾百億外資逃難＊



武漢前所未見的超嚴封城措施觸發市場震盪，再加上今日續做的２４０５億元（人民幣．下

同）定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）利率不下調，市場感意外，導致滬深股市愈跌愈急，滬綜指

午後一度跌幅超過３％，低見２９５５﹒３５點，是去年１２月１３日以來新低，最終全日跌

２﹒７５％，報２９７６﹒５３點，簽署中美第一階段貿易協議帶來的利好至此被抵銷；深成指

全日更瀉３﹒５％，創業板指挫３﹒３％。

今日是豬年最後一個交易日，從指數表現來看整個豬年先升再回，下半年偏穩，但沒想到在

收官之際遇上超級大雷，惟總結豬年滬綜指仍累計上升１３﹒７％，勝於狗年的下跌約１８％。

春節休市前夕，市場恐慌情緒湧現，外資通過陸股通淨流出Ａ股市場合共１１７﹒６２億元

，為２０１６年底深港通開通以來最大淨賣出。兩市全日成交激增至８０９０億元，按日增加超

過１０００億元，創去年４月以來新高。



＊武漢封城拋下震撼彈，湖北板塊地震＊



武漢封城，引發湖北板塊急跌，除了嚴重打擊該省經濟外，湖北境?企業還將面對春運結束

後企業停產的問題，基於１７年前處理ＳＡＲＳ的經驗，疫情恐到今年盛夏才有望結束。悲觀情

緒籠罩，帝爾激光（深：３００７７６）、東方金鈺（滬：６０００８６）、鼎龍股份

（深：３０００５４）、菲利華（深：３００３９５）跌停，京山輕機（深：０００８２１）瀉

９﹒７％，凱樂科技（滬：６００２６０）跌８﹒８％。

不過，身處湖北的醫療保健企業奧美醫療（深：００２９５０）現價漲停，在湖北有生產口

罩的九州通（滬：６００９９８）則揚０﹒５％。

內地多套春節檔電影都宣布撤出春節檔，其中包括《熊出沒．狂野大陸》、《姜子牙》、

《囧媽》、《緊急救援》、《奪冠》、《唐人街探案３》等。電影股重創，光線傳媒

（深：３００２５１）瀉５％，華誼兄弟（深：３０００２７）挫４﹒３％。



＊人行拒調整息率，金融股禍不單行＊



人民銀行對今日到期的２５７５億元ＴＭＬＦ進行縮量續作，操作金額２４０５億，期限為

１年，操作利率持平為３﹒１５％。惟官媒今早引述多名市場人士均預期利率有可能下調。人行

本月亦無對中期借貸便利（ＭＬＦ）利率或貸款市場報價利率（ＬＰＲ）進行下調，揮棒打消市

場對本月「調息」的預期。

銀行流動性壓力尚存，Ｓｈｉｂｏｒ隔夜大升９１基點，銀行股受壓。四大行方面，農行

（滬：６０１２８８）跌１﹒４％，建行（滬：６０１９３９）跌１﹒２％，工行

（滬：６０１３９８）跌１﹒１％，中行（滬：６０１９８８）軟０﹒８％。

股市震盪，把中美貿易戰緩和帶來的紅利吃得一乾二淨，券商股發愁，全日僅一股上升。紅

安（滬：６０１２１１）跌４﹒６％，海通證券（滬：６００８３７）跌４﹒２％，廣發證券

（深：０００７７６）插４﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ４００３﹒９０ －３﹒１０



上證綜合指數 ２９７６﹒５３ －２﹒７５ ３２７４﹒９０

深證綜合指數 １７５６﹒８２ －３﹒４５ ４８１５﹒４８



上證Ｂ股指數 ２４８﹒５８ －３﹒４７ ２﹒４９

深證Ｂ股指數 ９７１﹒４１ －２﹒２６ １﹒７３



上證１８０指數 ８５７７﹒７０ －２﹒９０

上證３８０指數 ４８０８﹒０４ －３﹒４３



深證成份指數 １０６８１﹒９０ －３﹒５２

中小創新指數 １９８１﹒５１ －３﹒９５

深圳創業板指數 １９２７﹒７４ －３﹒３２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

