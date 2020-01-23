【京城近觀】打響抗疫防衛戰！

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》剛過去的２０１９年，我們對抗過豬瘟，

見識過鼠疫，萬萬沒想到新一年最大的黑天鵝，不是老敵人，不是ＳＡＲＳ，不是ＭＥＲＳ，而

是源頭來自武漢的新型冠狀病毒。

今日淩晨２時左右，武漢緊急宣布今天１０點起實施「封城」，機場、火車站臨時關閉，高

速公路被封鎖，無特殊原因不可以離開武漢，暫時關閉高速公路。關閉武漢這樣超大省會城市的

外出通道，在１９４９年新中國成立以來，還是第一次。

武漢新型肺炎發現，內地正值地方兩會召開。對任何負面消息，內地慣性操作都是穩定大於

一切，任何事先緩緩放一邊，但防止傳染病傳播，卻是最不能緩一緩的事，不僅政府需要重視，

更重要的是得到所有人的重視。特殊時期特殊對待，不要再有僥幸心理。封城，是武漢為了其他

地區風險，做出的巨大付出。接下來挑戰仍然艱巨，武漢擬向國家請求支援，調配醫療物質，還

要做好宣傳安撫工作，避免出現對抗心理。



＊內媒稱讚香港防控措施出色＊



截至今天早上，全國確診患者已經有５７１例，而一天之前，２１日２４點，確診３０９例

；２２日早上７點，確診３２４例；當天早上１０點，衛健委召開發布會通報，確診的數字是

４４０例；晚上７：３０，央視新聞通報，確診４７３例；一天之內，數字激增超過１００例，

漸趨失控，隨著數字越來越大，病毒的地域版圖也越來越廣。昨日（２２日）晚上６點左右，自

從武漢肺炎爆發以來一個月，一直只有懷疑個案、沒有確診個案的香港也失守，出現了首宗輸入

型的確診個案。

自２０１９年１２月３０日內地首次通報武漢出現不明原因肺炎以來，香港一直如臨大敵，

要求加強所有的出入境口岸監察，宣布多項防控措施，並且每天或每隔幾天就做一次通報，內地

一開始的解讀是：香港過於緊張，小題大做。隨著疫情的急速擴散，終於幾天前，不少內地媒體

覺悟，轉過頭來稱讚港府的防控措施出色。而香港人的記憶異常深刻，是１７年前ＳＡＲＳ中，

１７５５人感染，２９９人死亡帶來的血淚教訓，內地的數字是感染５３２７人，死亡３４８人

，香港面積和人口和內地有著巨大差距，感染率有多高，可以感受到。



＊ＳＡＲＳ是血淚教訓，深刻影響社會和生活＊



我們這一代人大部分都經歷過ＳＡＲＳ，１７年前的ＳＡＲＳ抗疫戰，仍然歷歷在目。

２００３年小記在讀初中，教育局放了一個多月的假，回到學校上課，已是６月左右，學校也沒

有考試，上了大概一個月的學。每天在學校門口，訓導處主任拿著探熱針給每個同學量體溫記錄

後才能進入學校上課。

ＳＡＲＳ給香港帶來了很大的影響，不僅僅是近二千個不幸染病的人，還有慘淡的經濟和生

活方式的改變。當年冷冷清清沒有半個人的街道、１０塊錢一碗的雲吞面、１０多塊錢一個的茶

餐廳下午茶、酒樓推出「一蚊雞」（一元一只雞），光顧的客人仍然寥寥可數，可見當年的香港

消費之低迷，自由行與ＣＥＰＡ，也是ＳＡＲＳ之後為了提振香港經濟而出現的產物。如今看著

新聞裏面一個個穿著防疫服的衣服人員，感覺好像穿越回到１７年前那個春夏之際。

ＳＡＲＳ徹底改變了香港人的衛生習慣，ＳＡＲＳ的主要傳播途徑是飛沫傳播。香港人習慣

了感冒就會戴口罩、外出和朋友吃飯要用公筷、不再隨地吐痰、勤快地用消毒液洗手。



＊內地衛生觀念仍然薄弱＊



這次武漢肺炎事件，暴露了很大一部分中國人生活是偽養生和不衛生。不管是６０後，７０

後，８０後或９０後，很多人天天用保溫杯泡著枸杞養生，但是到了真正該惜命的時候，衛生觀

念仍然薄弱。

因為不時有霧霾的關係，北京人平時已經很習慣戴口罩了，但是這次肺炎來襲，走在大街上

，或者地鐵裏，戴口罩的大概只有三分一人，不知道是買不到口罩還是嫌麻煩。尤其是家裏的老

人家，平時總是喜歡給家人轉發養生信息：「震驚！吃外賣會患癌。」「震驚！喝ＸＸ飲料會患

癌。」不願意戴口罩的老人家還有很多，習慣了隨地吐痰的人更多，痰裏的細菌多存活時間久，

這不是缺乏基本的醫學常識，這是缺乏基本的衛生常識。

ＳＡＲＳ留給北京的遺產，是小湯山醫院，這座醫院本來是療養院，在北京的郊區昌平，

２００３年４月，這座醫院７天之內拔地而起，定點收治ＳＡＲＳ病人，ＳＡＲＳ徹底消毒後關

閉。截至今早，北京確診１４例新型肺炎病例。在昨天的發布會上，北京疾控中心相關負責人表

示，小湯山醫院已經準備好了，如果疫情迅速擴散，病人可以隨時轉移進去。

正如一些專家所言，停止經濟活動是重要的決定，要平衡經濟和健康，疫情的防控或要社會

付出更多代價。ｔｉｍｉｎｇ還是很重要的，但願亡羊補勞為時不晚，武漢加油！

