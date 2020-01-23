《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，根據金融機構需求情況，對今日到期的
２５７５億元（人民幣．下同）定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）進行續做，惟操作金額減少
１７０億元至２４０５億元，期限為１年，操作利率持平為３﹒１５％。
另外，公開市場今日沒有逆回購到期，人行並沒有開展逆回購操作，結束連續七日進行逆回
購的趨勢。
今日是人行創設ＴＭＬＦ後首個到期日，官媒《上海證券報》引述專家分析指，人行很大機
會續作ＴＭＬＦ並下調其利率，惟今次的ＴＭＬＦ利率持平，令市場有所意外。（ａｃ）
23/01/2020 09:52
【人行操作】人行縮量續做２４０５億ＴＭＬＦ，利率意外持平
《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，根據金融機構需求情況，對今日到期的
２５７５億元（人民幣．下同）定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）進行續做，惟操作金額減少
１７０億元至２４０５億元，期限為１年，操作利率持平為３﹒１５％。
另外，公開市場今日沒有逆回購到期，人行並沒有開展逆回購操作，結束連續七日進行逆回
購的趨勢。
今日是人行創設ＴＭＬＦ後首個到期日，官媒《上海證券報》引述專家分析指，人行很大機
會續作ＴＭＬＦ並下調其利率，惟今次的ＴＭＬＦ利率持平，令市場有所意外。（ａｃ）
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