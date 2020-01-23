【人行操作】人行縮量續做２４０５億ＴＭＬＦ，利率意外持平

《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，根據金融機構需求情況，對今日到期的

２５７５億元（人民幣．下同）定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）進行續做，惟操作金額減少

１７０億元至２４０５億元，期限為１年，操作利率持平為３﹒１５％。

另外，公開市場今日沒有逆回購到期，人行並沒有開展逆回購操作，結束連續七日進行逆回

購的趨勢。

今日是人行創設ＴＭＬＦ後首個到期日，官媒《上海證券報》引述專家分析指，人行很大機

會續作ＴＭＬＦ並下調其利率，惟今次的ＴＭＬＦ利率持平，令市場有所意外。（ａｃ）

