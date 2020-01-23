【武漢肺炎】外交部：望世衛根據事實對疫情作出公正合理判斷

《經濟通通訊社２３日專訊》世界衛生組織昨日（２２日）在日內瓦召開緊急會議，討論是

否將武漢新型冠狀病毒肺炎疫情列為國際關注的突發公共衛生事件，周四（２３日）將再召開會

議討論。

中國外交部發言人耿爽表示，世界衛生組織以電話會議的形式，就新型冠狀病毒感染的肺炎

召開了首次突發事件委員會會議。在會議後，世界衛生組織總干事譚德塞在記者會上，並沒有宣

布新型冠狀病毒感染的肺炎疫情構成國際關注的突發公共衛生事件。中方也相信世衛組織突發事

件委員會能根據事實對疫情作出科學、公正、合理的分析和判斷。



＊耿爽：希望外國記者務必遵守當地有關規定＊



另外，有外媒記者詢問外國記者是否能進入武漢進行報道。耿爽回應指，為了更好地防控疫

情，武漢市政府２１號已經公開宣布外地人員近期不要去武漢。全市城市公交、地鐵、輪渡、長

途客運也在今早暫停運營。中方希望外國記者朋友能夠了解當前武漢當地的實際情況，理解武漢

方面為防控疫情採取的措施，認真聽取他們的建議。

目前已經有一些外國記者前往武漢采訪，對於那些已經在武漢的外國記者朋友，請他們務必

遵守當地有關規定，聽從有關的安排，同時要做好個人衛生安全防護，防止交叉感染。最後借這

個機會，他也提醒各位外國和中國記者朋友，最近一段時間注意身體健康，做好個人衛生防護。

（ｃａ）

