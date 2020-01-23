【ＦＯＣＵＳ】經濟「開門紅」恐因新型肺炎落空，央媽留力寬鬆

【ＦＯＣＵＳ】內地經濟２０２０年「開門紅」恐因新型冠狀病毒肺炎疫情落空，周四

（２３日）春節黃金周前最後一個工作日，央媽縮量續做２４０５億元人民幣「特麻辣粉

（ＴＭＬＦ）」，中標利率承接周一（２０日）ＬＰＲ報價，意外維持不變。

而在周三（２２日），日本央行、加拿大央行同樣維持利率不變；若歐洲央行、英倫央行分

別於今日及月底進行的議息同維持利率不變，或意味全球中央銀行不約而同為此後可能的經濟低

迷暗自留力。



＊疫情料短期衝擊通脹走勢＊



１月進行的ＭＬＦ（中期借貸便利）、ＬＰＲ（貸款市場報價利率）、ＴＭＬＦ（定向中期

借貸便利）齊維持利率不變，接連令憧憬減息的市場失望。作為負債端的ＭＬＦ、

ＴＭＬＦ，一年期利率分別企穩３﹒２５％、３﹒１５％，對應銀行資產端的ＬＰＲ一年期報價

亦連續兩個月持平４﹒１５％。

內地貨幣政策「降成本」似進入觀望期，理據可謂充分，包括：（１）經濟「開門紅」信號

閃現，其中製造業ＰＭＩ有望連續三個月維持擴張區間、專項?加速起跑、ＩＭＦ等機構紛紛上

調中國今年增長預期；（２）豬價回升，１月ＣＰＩ料升穿５％；（３）地產、金融風險雖有緩

和但遠未解決，制約積極貨幣政策空間。

不過世事難料，來勢洶洶的新型冠狀病毒肺炎疫情恐令經濟「開門紅」落空，並可能短期衝

擊通脹走勢。２００３年ＳＡＲＳ沙氏時，因消費需求量銳減，內地ＣＰＩ環比變幅由年初的３

％左右直插至四五月時的近－４％。



＊沙氏時Ｍ２增速曾逾兩成＊



有鑑於此，疫情再現勢加大內地經濟和貨幣政策的不確定性。回看沙氏肆虐時的２００３年

上半年，Ｍ２同比增長高達２０﹒８％、貸款增速同比更高達２３﹒１％，連鎖反應是房地產市

場溫度不降反升，商品房銷售額同比增長４５％－－此或正正是央媽在疫情早期階段暗自留力貨

幣寬鬆的原因。

無獨有偶，全球主要央行的年初表現同表現審慎，剛結束議息的日本央行、加拿大央行同維

持利率不變；瑞士央行則指，將盡快在「我們可以的時候」結束負利率；今日將結束議息的歐洲

央行同料維持利率不變，並可能宣布減少買債規模；此外，因製造業等數據向好，英倫央行降息

前景現轉折，目前概率已降至５０％以下。

管理２６５０億美元資產的Ｇｕｇｇｅｎｈｅｉｍ投資長Ｓｃｏｔｔ Ｍｉｎｅｒｄ在達沃

斯論壇最新預期，美聯儲最早可能在今年下半年收緊貨幣政策，即使通脹只是溫和回升。

以上種種，都將加大股市對神秘病毒及貨幣政策反應的不可預測性；一面倒預期「水浸長牛

」或「股樓崩盤」，都需慎之又慎。

