《師傅教路－黃瑋傑》平醫、阿里健康起步點不同，業績均快速增長

《師傅教路》平安好醫生（０１８３３）和阿里健康（００２４１）近期股價不斷節節上揚

，昨日（２２日）雙雙創新高價。平安好醫生昨日收報７４﹒８元，上升７﹒８元，升幅

１１﹒６４％；阿里健康收報１０﹒４８元，上升０﹒３２元，升幅３﹒１５元。

平安好醫生和阿里健康業務相近，都是提供線上健康產品銷售及線上醫療服務，但起步點卻

不同。平安好醫生以營運互聯網醫療健康平台為起步點，通過於２０１５年４月推出的移動平台

，提供在線醫療健康服務如家庭醫生服務和消費型醫療服務，繼而發展健康產品銷售業務。集團

從線下實體醫療機構招募醫學專業人員組建成自有醫療團隊，為用戶提供７ｘ２４問診及多元化

的會員服務，同時將人工智能應用在問診服務中。去年上半年，集團日均問診量達到６５﹒６萬

人次，較２０１８年同期上升２３﹒５％。其用戶人數亦穩步增長，截至去年６月３０日，其註

冊用戶數達到２﹒８９億人，較２０１８年末增加２４１０萬人。



＊平安好醫生與險商內銀戰略合作＊



與商業保險的合作及會員制是目前集團在線醫療板塊的主要收入來源，除平安保險

（０２３１８）之外，集團積極拓展與第三方商業保險公司及金融機構的合作。截至去年７月末

，集團與北大方正人壽、珠江人壽、民生人壽、光大銀行分別簽署了戰略合作協議。

集團持續拓展醫療健康生態網絡，截至去年６月３０日，其醫療健康服務供應商網絡覆蓋

４００家中醫診所、超過１６００家體檢中心、超過１７００家牙科診所、逾１５０家醫美機構

，使用雲診所系統的診所超４﹒７萬家。另一方面，集團將其在線問診服務鋪設進線下零售藥店

，為用戶提供「線上隨時看病，線下即時買藥」的服務體驗，打造醫藥零售新業態，形成線上線

下全面閉環。截至去年６月３０日，接入平安好醫生在線問診、１小時送藥等一系列醫療健康服

務的新零售藥店超３﹒２萬家。



＊阿里健康發展線上消費醫療業務＊



至於阿里健康，則以以醫藥電商平台業務為起步點，繼而發展線上消費醫療業務。集團通過

醫藥自營業務及營運天貓醫藥平台，為客戶提供ＯＴＣ藥品、保健滋補品、醫療器械、隱形眼鏡

和美妝個護等眾多健康相關品類的商品。截至２０１９年９月３０日，其線上自營店（阿里健康

大藥房和阿里健康海外旗艦店）年度活躍消費者（在過去１２個月內在線上自營店實際購買過一

次及以上商品的消費者）超過３７００萬，而天貓醫藥平台的年度活躍消費者則已超過

１﹒６億。截至去年１１月，「３０分鐘送達、７ｘ２４小時送藥」服務已覆蓋了杭州、北京、

廣州、深圳、武漢、上海、成都等共１０個城市，同時已在全國超過１２０個城市推出一小時達

的「急送藥」服務，未來將在更多城市鋪開。在互聯網醫療業務方面，阿里健康為來自淘寶、天

貓、支付寶等終端的用戶提供健康諮詢服務和指導，截至去年９月末，與集團簽約提供在線健康

諮詢服務的執業醫師、執業藥師和營養師合計超過２﹒７萬人。



＊阿里健康全年度有望率先虧轉盈＊



雖然業務起步點有所不同，但平安好醫生和阿里健康業績均呈現快速增長。去年上半年度，

平安好醫生實現總收入２２﹒７２億元人民幣，同比增長１０２﹒４％。其中，來自在線醫療服

務的收入增長８０﹒５％。而阿里健康截至去年９月底止上半年度則錄得收入４１﹒１６億元人

民幣，增長１１９﹒１％。其中，來自醫藥電商平台業務、醫藥自營業務、消費醫療業務的收入

分別增長１３９﹒８％、１１４﹒６％、２７４﹒４％。不過，在收入快速的同時，平安好醫生

和阿里健康仍未扭轉虧損。平安好醫生半年度虧損達到２﹒７３億元，收窄３８﹒４％；阿里健

康半年度虧損１１０萬元，收窄９８﹒７％，相信全年度有望率先轉虧為盈。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

