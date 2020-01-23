【武漢肺炎】本港第二宗高度懷疑個案，男病人曾入住沙田帝逸酒店

《經濟通通訊社２３日專訊》衛生署宣布，衛生防護中心今日正調查第二宗輸入的新型冠狀

病毒感染高度懷疑個案。中心再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和

環境衛生。



＊病人轉往瑪嘉烈醫院接受隔離治療＊



該名５６歲男病人為本地居民，過往健康良好。他於１月１０日獨自前往武漢，１月１９日

由武漢乘坐航班前往深圳（中國國際航空ＣＡ８２７９航班），同日經羅湖口岸乘坐港鐵回港。

病人自１月１８日起開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，１月１９日到威爾斯親王醫院急症室求醫

，無需入院，１月２１日再到該院急症室覆診，由於發燒徵狀持續，院方安排病人入院接受隔離

治療。病人現時情況穩定，今日轉往瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

病人的呼吸道樣本初步檢驗對新型冠狀病毒呈陽性反應。



＊病人家住馬鞍山天宇海＊



衛生防護中心已即時展開流行病學調查及進行接觸者追蹤的工作。根據病人提供的資料，他

於潛伏期內沒有到醫療機構、濕街市或海鮮市場。他亦沒有接觸野生動物或禽鳥、或有肺炎或上

呼吸道感染症狀的病人。

初步調查顯示，病人與太太居於馬鞍山天宇海，曾於１月１０日至１９日獨自到武漢探望父

母，太太及父母均沒有出現病徵。病人亦曾於１月２０日入住沙田帝逸酒店。



＊防護中心繼續追蹤接觸者＊



衛生防護中心會繼續進行接觸者追蹤工作，並已建議相關機構及管理公司進行所需環境清潔

及消毒。病人的太太、接載病人的的士司機及與病人乘坐同一航班同一行及前後兩行的乘客會被

列作密切接觸者，其他同一機艙的乘客則會被列作其他接觸者。中心會為密切接觸者安排隔離監

察，其他接觸者則會進行醫學監察。調查仍然進行中。

至於首宗個案，涉及一名來自３９歲男病人，自前日（２１日）起出現發燒及鼻塞。他前日

乘搭高鐵由武漢到深圳北並由深圳北到達香港。他於廣深港高鐵西九龍站被衛生署港口衛生科人

員發現發燒，並即時被送往伊利沙伯醫院接受隔離治療。病人已轉送瑪嘉烈醫院接受進一步治療

，現時情況穩定。（ｃｌ）

