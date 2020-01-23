【武漢肺炎】黃大仙祠明晚９時起開放上頭炷香，如有調整再行公布

《經濟通通訊社２３日專訊》嗇色園公布，黃大仙祠將如常在年三十（２４日）晚上９時開

放，讓善信進入等候晚上子時上「頭炷香」。黃大仙祠將通宵開放，至年初一（２５日）下午６

時半，暫時無計劃更改安排。

發言人補充，因應武漢新型病毒肺炎擴散，如活動安排有所調整，將在官方網站及社交專頁

公布，他呼籲感到不適的善信應留在家中，切勿前往黃大仙祠。

另外，華人廟宇委員會表示，暫時維持沙田車公廟年三十晚晚上１１時通宵開放，至年初一

下午６時。（ｃｌ）

