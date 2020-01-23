《經濟通通訊社２３日專訊》嗇色園公布，黃大仙祠將如常在年三十（２４日）晚上９時開
放，讓善信進入等候晚上子時上「頭炷香」。黃大仙祠將通宵開放，至年初一（２５日）下午６
時半，暫時無計劃更改安排。
發言人補充，因應武漢新型病毒肺炎擴散，如活動安排有所調整，將在官方網站及社交專頁
公布，他呼籲感到不適的善信應留在家中，切勿前往黃大仙祠。
另外，華人廟宇委員會表示，暫時維持沙田車公廟年三十晚晚上１１時通宵開放，至年初一
下午６時。（ｃｌ）
23/01/2020 16:57
【武漢肺炎】黃大仙祠明晚９時起開放上頭炷香，如有調整再行公布
《經濟通通訊社２３日專訊》嗇色園公布，黃大仙祠將如常在年三十（２４日）晚上９時開
放，讓善信進入等候晚上子時上「頭炷香」。黃大仙祠將通宵開放，至年初一（２５日）下午６
時半，暫時無計劃更改安排。
發言人補充，因應武漢新型病毒肺炎擴散，如活動安排有所調整，將在官方網站及社交專頁
公布，他呼籲感到不適的善信應留在家中，切勿前往黃大仙祠。
另外，華人廟宇委員會表示，暫時維持沙田車公廟年三十晚晚上１１時通宵開放，至年初一
下午６時。（ｃｌ）
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